DATEV Lohn und Gehalt für Unternehmen: Beratung online - Kurzberatung
- Individuelle Beratung, Schulung oder Einrichtung
- Per Fernbetreuung online direkt an Ihrem PC
- Komfortable Termin- und Themenauswahl im Online-Kalender
Buchen Sie Ihren Wunschtermin direkt online: Im nächsten Schritt erhalten Sie eine Übersicht aller Einzelthemen inkl. voraussichtlicher Dauer der jeweiligen Leistungen.
Sie suchen schnelle und individuelle Unterstützung zum Thema Lohn und Gehalt? Wir beraten Sie online_._
In unserer Kurzberatung online stehen wir Ihnen bei einfachen wie auch komplexen Fragen zur Seite. Dazu schalten wir uns über DATEV Fernbetreuung online direkt auf Ihren PC. Den Termin wie auch Ihre gewünschten Beratungsthemen können Sie über unseren Online-Kalender komfortabel auswählen.
Mögliche Beratungsthemen:
- Lohn und Gehalt – Lexware nach Lohn und Gehalt mit dem DATEV Tool
- Lohn und Gehalt – Vorgespräche zur Datenübernahme aus LODAS nach Lohn und Gehalt
- Lohn und Gehalt – Unterstützung bei der Datenübernahme aus LODAS nach Lohn und Gehalt
- Lohn und Gehalt – Einrichtung DATEV Schwerbehindertenabgabe
- Lohn und Gehalt – Neuanwender: Abrechnung – Unterstützung
- Lohn und Gehalt – Neuanwender: Auswertungserstellung – Unterstützung
- Lohn und Gehalt – Neuanwender: Unterstützung bei laufender Abrechnung
- Lohn und Gehalt – Stundenerfassung und Zuschlagsermittlung
- Lohn und Gehalt – Konzeptionsberatung Datenübernahme Lohn (Erstgespräch)
- Lohn und Gehalt – Abo-Aufträge / Rückmeldeverfahren
- Lohn und Gehalt – Tipps und Tricks zu Lohn und Gehalt
- Lohn und Gehalt – Arbeitszeitkonto (keine Langzeitarbeitszeitkonten – Wertguthaben)
- Lohn und Gehalt – Aufwendungsausgleichsgesetz (AAG)
- Lohn und Gehalt – Auswertungssteuerung
- Lohn und Gehalt – betriebliche Altersvorsorge
- Lohn und Gehalt – Bescheinigungen
- Lohn und Gehalt – Buchungsbeleg für die Finanzbuchführung mit Kontierung
- Lohn und Gehalt – Datenübermittlung statistisch Ämter
- Lohn und Gehalt – Konzeptionsberatung/Vorbereitung zum Umstieg
- Lohn und Gehalt – Durchschnittsspeicher
- Lohn und Gehalt – Entgeltersatzleistungen (EEL)
- Lohn und Gehalt – Kostenstellen / Kostenträger
- Lohn und Gehalt – Zahlungsverkehr
- Lohn und Gehalt – SFN-Zuschläge
- Lohn und Gehalt – Stammdatenabgleich Arbeitsplatz
- Lohn und Gehalt – Versorgungsbezüge
- Lohn und Gehalt – Kurzarbeitergeld
- Lohn und Gehalt – Neuanwender: Konzeptionierung der PWS Abläufe
- Lohn und Gehalt – Neuanwender: Stammdaten-Einrichtung – Unterstützung
- Lohn und Gehalt – Buchungsbeleg im ASCII Format erstellen
- Lohn und Gehalt – Beratung Neuregelungen zu Quarantäne, Elternentschädigung, Kug-Leistungssatz
- Individuelle Kurzberatung/ -einrichtung Lohn und Gehalt (voraussichtliche Dauer 30 min)
- Individuelle Kurzberatung/ -einrichtung Lohn und Gehalt (voraussichtliche Dauer 45 min)
- Individuelle Kurzberatung/ -einrichtung Lohn und Gehalt Baulohn (voraussichtliche Dauer 30 min)
- Individuelle Kurzberatung/ -einrichtung Lohn und Gehalt Baulohn (voraussichtliche Dauer 45 min)
