Art.-Nr. 24199 | Software

DATEV Mahnvorschlag-Dialog

Preis- und Lieferinformationen
Jetzt bestellen

Inhalte

Beschreibung

Stimmen Sie im Rahmen Ihrer Auftragsbuchführung Mahnvorschläge aus Kanzlei-Rechnungswesen mit Ihrem Mandanten ab?
Mit dem DATEV Mahnvorschlag-Dialog können Sie Ihrem Mandanten die Vorschläge zur Verfügung stellen. Er prüft diese und im Nachgang werden die Ergebnisse Ihres Mandanten nach Kanzlei-Rechnungswesen übernommen.

Mit DATEV Mahnvorschlag-Dialog soll der Prozess der Abstimmung von Mahnvorschlägen mit Ihrem Mandanten verbessert werden.

Der Prozess auf einen Blick:

  • Wie gewohnt erstellen Sie die Mahnvorschläge mit Kanzlei-Rechnungswesen.
  • Anschließend stellen Sie die Vorschläge Ihrem Mandanten in DATEV Mahnvorschlag zur Verfügung.
  • Ihr Mandant prüft die Vorschläge in einer interaktiven Liste.
  • Nach Abschluss der Prüfung werden die Vorschläge in Kanzlei-Rechnungswesen übernommen.
  • Anschließend geben Sie die Mahnungen wie gewohnt mit Kanzlei-Rechnungswesen aus.

Preise

Art.-Nr. 24199 | Software

DATEV Mahnvorschlag-Dialog

Jetzt bestellen