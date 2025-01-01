Inhalte
Beschreibung
Stimmen Sie im Rahmen Ihrer Auftragsbuchführung Mahnvorschläge aus Kanzlei-Rechnungswesen mit Ihrem Mandanten ab?
Mit dem DATEV Mahnvorschlag-Dialog können Sie Ihrem Mandanten die Vorschläge zur Verfügung stellen. Er prüft diese und im Nachgang werden die Ergebnisse Ihres Mandanten nach Kanzlei-Rechnungswesen übernommen.
Mit DATEV Mahnvorschlag-Dialog soll der Prozess der Abstimmung von Mahnvorschlägen mit Ihrem Mandanten verbessert werden.
Der Prozess auf einen Blick:
- Wie gewohnt erstellen Sie die Mahnvorschläge mit Kanzlei-Rechnungswesen.
- Anschließend stellen Sie die Vorschläge Ihrem Mandanten in DATEV Mahnvorschlag zur Verfügung.
- Ihr Mandant prüft die Vorschläge in einer interaktiven Liste.
- Nach Abschluss der Prüfung werden die Vorschläge in Kanzlei-Rechnungswesen übernommen.
- Anschließend geben Sie die Mahnungen wie gewohnt mit Kanzlei-Rechnungswesen aus.