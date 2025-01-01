Stimmen Sie im Rahmen Ihrer Auftragsbuchführung Mahnvorschläge aus Kanzlei-Rechnungswesen mit Ihrem Mandanten ab?

Mit dem DATEV Mahnvorschlag-Dialog können Sie Ihrem Mandanten die Vorschläge zur Verfügung stellen. Er prüft diese und im Nachgang werden die Ergebnisse Ihres Mandanten nach Kanzlei-Rechnungswesen übernommen.

Mit DATEV Mahnvorschlag-Dialog soll der Prozess der Abstimmung von Mahnvorschlägen mit Ihrem Mandanten verbessert werden.

Der Prozess auf einen Blick: