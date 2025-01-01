DATEV-Mikrofasertuch

Das im DATEV-Design bedruckte Textiltuch eignet sich zur Reinigung empfindlicher Oberflächen wie Displays, Kameras und Brillengläser. Das Tuch kann sowohl trocken als auch nebelfeucht verwendet werden. Es sind beide Tuchseiten zur Reinigung geeignet. Das Tuch ist plastikfrei im Pergaminbeutel verpackt (Entsorgung über das Altpapier).

Hinweis: Bitte beachten Sie auch die Pflegeanleitung des jeweiligen Geräte-Herstellers!