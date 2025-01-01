Art.-Nr. 31558 |
DATEV-Fanshop
Art.-Nr. 31204 |
DATEV-Fanshop

DATEV-Mikrofasertuch

  • Schonende Reinigung empfindlicher Oberflächen
  • Aus umweltfreundlichem Material
Einmalig
1,49 €
Preis- und Lieferinformationen
Jetzt bestellen
Mikrofasertuch mit geometrischen Mustern in dunklen und hellen Grüntönen mit DATEV-Logo

Kurzinfo

Material 80 % recyceltes Polyester, 20 % Polyamid
Maße 18 x 15 cm

Details

Beschreibung

Das im DATEV-Design bedruckte Textiltuch eignet sich zur Reinigung empfindlicher Oberflächen wie Displays, Kameras und Brillengläser. Das Tuch kann sowohl trocken als auch nebelfeucht verwendet werden. Es sind beide Tuchseiten zur Reinigung geeignet. Das Tuch ist plastikfrei im Pergaminbeutel verpackt (Entsorgung über das Altpapier).

Hinweis: Bitte beachten Sie auch die Pflegeanleitung des jeweiligen Geräte-Herstellers!

Preise

Art.-Nr. 31204 | DATEV-Fanshop

DATEV-Mikrofasertuch

Einmalig
1,49 €
Jetzt bestellen