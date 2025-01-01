Art.-Nr. 31546 | DATEV-Fanshop

DATEV-Mini-Werkzeug Richartz

  • Hohe Funktionalität auf kleinstem Raum
  • Mit Einkaufswagenlöser
Einmalig
3,29 €
Silberfarbenes Multifunktionswerkzeug mit DATEV-Logo

Material Edelstahl
Hersteller Richartz GmbH, Solingen
Maße 7 x 3 x 0,2 cm

Das kompakte Multifunktionswerkzeug mit praktischem Einkaufswagenlöser wurde aus hochwertigem Edelstahl gefertigt und passt an jeden Schlüsselbund. Die DATEV-Wortmarke ist lasergraviert. Das Werkzeug bietet 14 Funktionen auf kleinstem Raum:

  • Einkaufswagenlöser

  • Kapselheber

  • zwei Schlitzschraubendreher

  • Kreuzschraubendreher

  • sechs Sechskantschlüssel

  • Zentimetermaß und Zoll-Maß

  • Nagelzieher

