DATEV-Mini-Werkzeug Richartz

Das kompakte Multifunktionswerkzeug mit praktischem Einkaufswagenlöser wurde aus hochwertigem Edelstahl gefertigt und passt an jeden Schlüsselbund. Die DATEV-Wortmarke ist lasergraviert. Das Werkzeug bietet 14 Funktionen auf kleinstem Raum:

Einkaufswagenlöser

Kapselheber

zwei Schlitzschraubendreher

Kreuzschraubendreher

sechs Sechskantschlüssel

Zentimetermaß und Zoll-Maß

Nagelzieher