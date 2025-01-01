Art.-Nr. 31546 | DATEV-Fanshop
DATEV-Mini-Werkzeug Richartz
- Hohe Funktionalität auf kleinstem Raum
- Mit Einkaufswagenlöser
EinmaligPreis- und Lieferinformationen
3,29 €
Kurzinfo
Material Edelstahl
Hersteller Richartz GmbH, Solingen
Maße 7 x 3 x 0,2 cm
Details
Beschreibung
Das kompakte Multifunktionswerkzeug mit praktischem Einkaufswagenlöser wurde aus hochwertigem Edelstahl gefertigt und passt an jeden Schlüsselbund. Die DATEV-Wortmarke ist lasergraviert. Das Werkzeug bietet 14 Funktionen auf kleinstem Raum:
-
Einkaufswagenlöser
-
Kapselheber
-
zwei Schlitzschraubendreher
-
Kreuzschraubendreher
-
sechs Sechskantschlüssel
-
Zentimetermaß und Zoll-Maß
-
Nagelzieher