DATEV-Mütze Schöffel

Die wärmende Strickmütze bietet einen hohen Tragekomfort. Durch den Wollanteil ist die Mütze von Natur aus klima- und feuchtigkeitsregulierend. Die Mütze in Einheitsgröße ist schwarz und trägt ein gewebtes Label mit der DATEV-Wortmarke.

Pflege: Maschinenwäsche bis 30 °C, nicht trocknergeeignet