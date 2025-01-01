Strategische Themen und interessante Personen, die ihr Experten-Wissen, ihre Learnings und Inspiration teilen: Freuen Sie sich auf den DATEV Partner-Summit 2025 in Fürth.

Beim DATEV Partner-Summit 2025 treffen sich DATEV Channel Partner, DATEV-Marktplatz Partner und DATEV-Mitarbeitende, um wertvolle Impulse zu erhalten und zu geben, Erfolgsgeschichten zu teilen und gemeinsam Netzwerke zu bilden. Wir freuen uns darauf, mit euch über Themen zu sprechen, die euch als IT-Häuser wertvolle Impulse für eure zukünftige Entwicklung geben.

Der Summit bietet eine Vielzahl von Vorträgen, Sessions und Infopoints, in denen hochkarätige Referierende ihr Fachwissen teilen und Einblicke in die neuesten DATEV-Themen geben.

Die Vorträge bieten inspirierende Einblicke und zeigen Best Practices. Die Sessions bieten die Möglichkeit, in kleinen Gruppen intensiv über spezifische Themen zu diskutieren und von den Erfahrungen anderer Teilnehmenden zu profitieren. Tauschen Sie sich zusätzlich an Infopoints direkt mit Expertinnen und Experten aus und informieren Sie sich über die neuesten Produkte und Dienstleistungen.

Der DATEV Partner-Summit ist nicht nur eine Plattform für Wissensaustausch, sondern bietet Ihnen auch ausreichend Zeit und Gelegenheit zum Networking. Nutzen Sie die Netzwerkpausen, um neue Geschäftspartnerinnen und -partner zu finden und bestehende Beziehungen zu vertiefen. Freuen sich auf ein gemeinsames Afterwork direkt im Anschluss an die Tagesveranstaltung.