DATEV-Pflanzenwachstuch

Das Pflanzenwachstuch aus Baumwolle ist eine vegane Alternative zu Bienenwachstüchern, die im Haushalt als Ersatz für Frischhalte- und Aluminiumfolien eingesetzt werden können. Das spart jede Menge Müll und Plastik, die Lebensmittel sind optimal geschützt und bleiben länger frisch. Die GOTS zertifizierte Baumwolle dieses Tuchs wurde mit Candelillawachs beschichtet, einem reinen Pflanzenwachs, welches von den Blättern und Stängeln des Candelillawachs-Busches gewonnen wird. Natürliches Kiefernharz aus Portugal sorgt für Geschmeidigkeit und lange Haltbarkeit. Die Tücher wurden in Deutschland produziert und im DATEV-Design bedruckt.

Hinweise zur Anwendung:

kein rohes Fleisch und keinen rohen Fisch einwickeln, ungefähr ein Jahr wiederverwendbar, zur Reinigung unter kaltem Wasser abspülen und nur sanft schrubben (evtl. Bio-Spülmittel verwenden)