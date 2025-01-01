DATEV-Picknickdecke deuter

Die leichte, wasserdichte Picknickdecke in DATEV-Grün mit Akzenten in Anthrazit lässt sich kompakt in einer Aufbewahrungshülle verstauen. Um nicht vom Wind weggeweht zu werden, finden sich an den Ecken vier Ecktaschen zum Beschweren der Decke. Die Aufbewahrungshülle ist fest an der Decke angenäht und lässt sich mit Hilfe eines Karabinerhakens beispielsweise an einem Wanderrucksack oder an der Strandtasche befestigen. Das DATEV-Logo ist aufgedruckt.