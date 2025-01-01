Art.-Nr. 31640 | DATEV-Fanshop
DATEV-Picknickdecke deuter
- Mit praktischer Hülle
11,59 €
Material leichte Plane; PFC-freie schmutz- und wasserabweisende Imprägnierung
Hersteller deuter Sport GmbH, Gersthofen
Maße Picknickdecke ausgebreitet 140 x 140 cm, verpackt in Aufbewahrungshülle ca. 13,5 x 19 x 3 cm
Gewicht 220 g
Beschreibung
Die leichte, wasserdichte Picknickdecke in DATEV-Grün mit Akzenten in Anthrazit lässt sich kompakt in einer Aufbewahrungshülle verstauen. Um nicht vom Wind weggeweht zu werden, finden sich an den Ecken vier Ecktaschen zum Beschweren der Decke. Die Aufbewahrungshülle ist fest an der Decke angenäht und lässt sich mit Hilfe eines Karabinerhakens beispielsweise an einem Wanderrucksack oder an der Strandtasche befestigen. Das DATEV-Logo ist aufgedruckt.