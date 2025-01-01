DATEV-Powerbank

Mit diesem schwarzen, handlichen Zusatzakku haben Sie unterwegs immer eine Stromquelle für Ihre mobilen Geräte (z. B. Smartphones, Tablet-PCs, Navigationsgeräte) zur Hand. Die Powerbank verfügt über eine Ladestandsanzeige. Der Polymer-Lithium-Akku hat eine Kapazität von 10.000 mAh. Das Ladekabel ist im Lieferumfang enthalten. Die DATEV-Wortmarke ist aufgedruckt.

Input (5V / 2A): Micro-USB, USB-C, Apple^®^ Lightning^®^

Output (5V / 2A): 2 x USB, 1 Anschluss davon mit Schnellladefunktion