Art.-Nr. 79560 | Kurzberatung online
DATEV ProCheck für Kanzleien: Beratung online - Kurzberatung
Schnelle und individuelle Unterstützung - wir beraten Sie online.
- Individuelle Beratung, Schulung oder Einrichtung
- Per Fernbetreuung online direkt an Ihrem PC
- Komfortable Termin- und Themenauswahl im Online-Kalender
Kurzinfo
Wissensgebiet Programmwissen
Methodik Kurzberatung online
Dauer Je nach Inhalt/gewünschten Umfang ca. 1-3 Std.
Inhalte
Beschreibung
Sie suchen schnelle und individuelle Unterstützung zum Thema ProCheck? Wir beraten Sie online.
In unserer Kurzberatung online stehen wir Ihnen bei einfachen wie auch komplexen Fragen zur Seite. Dazu schalten wir uns über DATEV Fernbetreuung online direkt auf Ihren PC. Den Termin wie auch Ihre gewünschten Beratungsthemen können Sie über unseren Online-Kalender komfortabel auswählen.
Themen
Mögliche Beratungsthemen
-
Ihr Einstieg in das Thema „Prozessmanagement“
-
Check Ihrer Prozesse auf externe Anforderungen
-
DATEV ProCheck Programmfunktionen und Handling
-
DATEV SmartExperts – Ersteinrichtung
-
DATEV SmartExperts – Tipps und Tricks
-
Eigenorganisation (kostenfreie Produktpräsentation): ProCheck (kostenfreie Produktpräsentation)
Preise
