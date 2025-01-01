Art.-Nr. 31530 | DATEV-Fanshop
DATEV-Salatbesteck
- Aus edlem Kirschbaumholz
EinmaligPreis- und Lieferinformationen
4,79 €
Kurzinfo
Material Kirschholz, geölt
Inhalt Salatlöffel und Salatgabel
Größe jedes Besteckelement ist ca. 30 cm lang
Details
Beschreibung
Das stilvolle und nachhaltige Besteck wurde aus massivem Kirschbaumholz gefertigt und mit Leinöl eingeölt. Die DATEV-Wortmarke ist auf beiden Besteckelementen lasergraviert.
Hinweis: Als Naturstoff kann Kirschholz eine unterschiedliche Maserung, Struktur und Holzfarbe aufweisen.