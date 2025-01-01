Art.-Nr. 31530 | DATEV-Fanshop

DATEV-Salatbesteck

  • Aus edlem Kirschbaumholz
Einmalig
4,79 €
Zwei-teiliges Salatbesteck aus hellem Holz, bestehend aus einem Löffel und einer Gabel, mit DATEV-Logo

Kurzinfo

Material Kirschholz, geölt
Inhalt Salatlöffel und Salatgabel
Größe jedes Besteckelement ist ca. 30 cm lang

Details

Beschreibung

Das stilvolle und nachhaltige Besteck wurde aus massivem Kirschbaumholz gefertigt und mit Leinöl eingeölt. Die DATEV-Wortmarke ist auf beiden Besteckelementen lasergraviert.

Hinweis: Als Naturstoff kann Kirschholz eine unterschiedliche Maserung, Struktur und Holzfarbe aufweisen.

Preise

