DATEV-Sommerakademie 2026: lernen. vernetzen. verändern

Die DATEV-Sommerakademie – die perfekte Auszeit vom Kanzleialltag, um sich weiterzuentwickeln und gleichzeitig die Schönheit der Ostsee zu genießen!

Stellen Sie sich vor: Fünf inspirierende Tage an der malerischen Ostsee, an denen Sie Ihre beruflichen und persönlichen Kompetenzen erweitern. Umgeben von frischer Meeresluft, können Sie sich in einer kleinen Gruppe mit Berufskolleginnen und -kollegen austauschen, wertvolle Kontakte knüpfen und voneinander lernen.

Von cleveren Strategien für den Kanzleialltag bis hin zu Tipps, wie Sie effektiver arbeiten können – jeder Tag bringt neue Themen und erfahrene Referentinnen und Referenten, die Ihnen praxisnahe Werkzeuge an die Hand geben.

Neben den Fachthemen erwartet Sie an ausgewählten Tagen ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm, das Ihnen die Gelegenheit bietet, die Inhalte des Tages zu reflektieren. Ob bei einem Strandspaziergang, einem gemütlichen Abendessen oder einer Bootstour – hier finden Sie Raum für Regeneration und Inspiration.

Wenn Sie einmal raus aus dem Kanzleialltag möchten, um an Ihrer Kanzlei zu arbeiten, Freude an interaktiven Workshops in kleinen Gruppen haben und sich Zeit für neue Ideen und Reflexion wünschen, sind Sie bei der Sommerakademie genau richtig.

Freuen Sie sich auf eine Zeit voller Lernen, Lachen und gemeinsamer Erlebnisse. Über den Tellerrand hinauszublicken war noch nie so angenehm und so wertvoll!