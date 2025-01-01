DATEV-Sommerakademie 2026: lernen. vernetzen. verändern
- Praxisnahe Impulse für Ihre Kanzleipraxis
- Persönlichen Kompetenzen stärken und erweitern
- Austausch mit professionellen Referentinnen und Referenten sowie Berufskolleginnen und -kollegen
- Abwechslungsreiches Rahmenprogramm
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Die DATEV-Sommerakademie – die perfekte Auszeit vom Kanzleialltag, um sich weiterzuentwickeln und gleichzeitig die Schönheit der Ostsee zu genießen!
Stellen Sie sich vor: Fünf inspirierende Tage an der malerischen Ostsee, an denen Sie Ihre beruflichen und persönlichen Kompetenzen erweitern. Umgeben von frischer Meeresluft, können Sie sich in einer kleinen Gruppe mit Berufskolleginnen und -kollegen austauschen, wertvolle Kontakte knüpfen und voneinander lernen.
Von cleveren Strategien für den Kanzleialltag bis hin zu Tipps, wie Sie effektiver arbeiten können – jeder Tag bringt neue Themen und erfahrene Referentinnen und Referenten, die Ihnen praxisnahe Werkzeuge an die Hand geben.
Neben den Fachthemen erwartet Sie an ausgewählten Tagen ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm, das Ihnen die Gelegenheit bietet, die Inhalte des Tages zu reflektieren. Ob bei einem Strandspaziergang, einem gemütlichen Abendessen oder einer Bootstour – hier finden Sie Raum für Regeneration und Inspiration.
Wenn Sie einmal raus aus dem Kanzleialltag möchten, um an Ihrer Kanzlei zu arbeiten, Freude an interaktiven Workshops in kleinen Gruppen haben und sich Zeit für neue Ideen und Reflexion wünschen, sind Sie bei der Sommerakademie genau richtig.
Freuen Sie sich auf eine Zeit voller Lernen, Lachen und gemeinsamer Erlebnisse. Über den Tellerrand hinauszublicken war noch nie so angenehm und so wertvoll!
Themen
Tag 1 und Tag 2: Wandel wagen, Zukunft aktiv gestalten
Die Branche verändert sich rasant. Wie gelingt es, Wandel aktiv zu gestalten, Mitarbeitende einzubinden und die Kanzlei zukunftssicher aufzustellen?
Aus einem Mix aus wichtigen Impulsen, praxiserprobten Beispielen und interaktiven Gruppen- und Reflexionsphasen nehmen Sie konkrete Ideen und Ansatzpunkte für die nächsten Schritte in Ihrer eigenen Kanzlei mit.
-
Persönliche Ist-Analyse des Veränderungspotenzials
-
Basis-Fitness für Veränderungen und Wandel
-
Kanzlei im Umbruch: Strategie und Führung
-
Mitarbeitende mitnehmen und entwickeln
-
Balance zwischen Struktur und Agilität
Tag 3: Inside the Brain – Denken, Fühlen und Handeln verstehen
Warum reagieren Menschen unter Druck so, wie sie reagieren und was läuft dabei im Gehirn wirklich ab?
Dieses Seminar verbindet neurowissenschaftliche Hintergründe mit erlebbaren Aha-Momenten: Wahrnehmung testen, Denkfallen entlarven, Stressmuster verstehen. Im gemeinsamen Experimenten entsteht im Austausch ein greifbares Verständnis dafür, wie Führung wirkt und wie sie besser gelingt.
-
Wahrnehmung und neuronale Denkfallen
-
Motivation, Emotion und Stress im Gehirn
-
Neurobiologische Grundlagen wirksamer Führung
-
Praktische Tools für gehirngerechtes Führen und Entscheiden
Tag 4: KI kompakt: kleine Prompts, große Wirkung
Erfahren Sie, wie Sie KI im Kanzleialltag gezielt und sicher einsetzen: von guten Prompts über fundierte Recherche mit Quellen bis hin zur Arbeit mit eigenem Kontext wie Gesetzen oder BMF-Schreiben. Außerdem zeigen wir, wie kleine Assistenten wiederkehrende Aufgaben erleichtern – von Mandanteninformationen bis zu Checklisten. Mit Vorlagen, Regeln und klaren Leitplanken für den sofortigen Praxiseinsatz. Wir sind zu Gast in der Kanzlei STEUERBORD Rostock, wo die Kolleginnen und Kollegen live aus ihrer Anwendungspraxis berichten.
-
KI sicher und gezielt einsetzen
-
Effizienz durch Assistenten
-
Anwendungspraxis
Tag 5: Resilienz: Innere Stärke im äußeren Wandel
Veränderungen und Wandel bestimmen unser Leben. Sie finden in realen Leben statt, bestimmen aber auch unser Inneres. Wie können wir inmitten dieser Turbulenzen gesund bleiben und vielleicht sogar stärker durch sie werden?
-
Die sieben Resilienzfaktoren
-
Erlernbarkeit von Resilienz
-
Resilienz ist nicht nur Kopfsache
Details
Teilnehmerkreis
-
Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber
-
Kanzleiführungskräfte
Tagung und Übernachtung
Die Veranstaltung findet im Strandhotel Hübner in Warnemünde statt. 400 Meter entfernt befindet sich das Hotel Neptun. Wir reservieren im Hotel Neptun Zimmerkontingente für Sie. Bitte wenden Sie sich bei Übernachtungswünschen direkt an das Hotel. Die Übernachtungskosten sowie Extras rechnen Sie bitte am Abreisetag direkt mit dem Hotel ab. Über Hotelbuchungssysteme sind möglicherweise günstigere Übernachtungspreise im Angebot.
Referierende
Matthias Garrn
Kanzlei-Entwickler und Managing Partner bei GARRN & NETT in Mülheim-Kärlich
Dennis Gebhard
Design Thinker in der Kanzleileitung von SCHRÖDER & PARTNER in Berlin
Dennis Grueneberg
Kanzleileitung, Personalverantwortlicher und Wirtschaftsmediator bei SCHRÖDER & PARTNER in Berlin
Julia Kunz
Diplom-Kulturwirtin, Master of cognitive neuroscience (aon)
Dr. Constantin Werner
Projektleiter im DATEV Innovation Lab
Nico Schade
Steuerberater Kanzlei STEUERBORD Rostock
Frank H. Berndt
Leiter der Fachberatung Burnout, zertifizierter individualpsychologischer Coach
Führungskräfteentwicklung und -begleitung
Kundenstimme
Die Sommerakademie bietet mir die Möglichkeit, außerhalb meines Steuerberateralltags eine frische Sicht auf Kommunikation, Strukturen, Strategie und Führung zu erhalten. Eine wertvolle Zeit, die sich die Beraterinnen und Berater nehmen sollten.
Martin Beyel
Beyel Janas Wiemann + Partner Steuerberatungsgesellschaft mbB
Termine
Nutzen Sie nach Möglichkeit die DATEV-Authentifizierung für Ihre Buchung.
Gastbestellungen verursachen Zusatzaufwand und werden mit zeitlicher Verzögerung erfasst.
Weiterbildungsbescheinigung
Nach der Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder E-Mail.
Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.