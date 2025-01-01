DATEV-Sonnenbrille

Die DATEV-grüne Sonnenbrille ist nicht nur der Hingucker auf jedem Festival, sie bietet auch mit der Filterkategorie 3 (UV 400) einen hohen Schutz für die Augen. Hergestellt wurde die Brille aus PET-Recycling. Die DATEV-Wortmarke ist auf beiden Brillenbügeln aufgedruckt. Die Brille ist einzeln in einem Brillenetui aus Naturpapier mit Gebrauchsanleitung verpackt.