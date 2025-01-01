Art.-Nr. 31659 | DATEV-Fanshop
DATEV-Trinkflasche
- Nachhaltig gegen Durst
Material Flasche aus bis zu 80 % recyceltem Glas, Deckel aus biologischen Holzfasern und Polypropylen (PP), Dichtungsscheibe aus Silikon
Maße 26 cm hoch; Durchmesser 7,5 cm
Volumen 700 ml
Die nachhaltige und zu hundert Prozent schadstofffreie Trinkflasche wurde aus recyceltem und recycelbarem Glas bei Hameln in Südniedersachsen fair produziert und bedruckt. Der Recyclinganteil beträgt 80 % und stammt aus den Altglas-Containern der Region Hameln. Durch das robuste und dicke Glas (wie bei traditionellen Wein- und Champagnerflaschen), auslaufsicher, kohlensäure- und spülmaschinengeeignet. Die Trinkflasche ist im DATEV-Design mit dem Schriftzug "ERFRISCHEND BESSER" bedruck. Die Druckfarben sind organisch und frei von Schwermetallen. Die Auslieferung erfolgt in einer Schutzkartonage.