DATEV-Trinkflasche

Die nachhaltige und zu hundert Prozent schadstofffreie Trinkflasche wurde aus recyceltem und recycelbarem Glas bei Hameln in Südniedersachsen fair produziert und bedruckt. Der Recyclinganteil beträgt 80 % und stammt aus den Altglas-Containern der Region Hameln. Durch das robuste und dicke Glas (wie bei traditionellen Wein- und Champagnerflaschen), auslaufsicher, kohlensäure- und spülmaschinengeeignet. Die Trinkflasche ist im DATEV-Design mit dem Schriftzug "ERFRISCHEND BESSER" bedruck. Die Druckfarben sind organisch und frei von Schwermetallen. Die Auslieferung erfolgt in einer Schutzkartonage.