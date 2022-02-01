Die GmbH ist die beliebteste Rechtsform für deutsche Unternehmen. Ohne immensen Aufwand kann eine Gründung beim Notar erfolgen, die Gesellschafter profitieren von einer Haftungsbeschränkung. Mit dem Ziel, endlich starten zu können, werden die rechtlichen und tatsächlichen Entscheidungen oft als bloße Formalie abgehakt.

Als Satzung dienen vielfach Muster vom Notar oder aus dem Internet. Dabei lohnt es sich, einen genauen Blick auf das gemeinsame Regelwerk der Gesellschafter zu werfen. Ist die Satzung erst beurkundet, kann sie nur beim Notar mit einer bestimmten Mehrheit der Gesellschafterstimmen wieder geändert werden.