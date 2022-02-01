Die 10 größten Fehler in der GmbH (E-Book)
Erscheinungstermin: Februar 2022
Die GmbH ist die beliebteste Rechtsform für deutsche Unternehmen. Ohne immensen Aufwand kann eine Gründung beim Notar erfolgen, die Gesellschafter profitieren von einer Haftungsbeschränkung. Mit dem Ziel, endlich starten zu können, werden die rechtlichen und tatsächlichen Entscheidungen oft als bloße Formalie abgehakt.
Als Satzung dienen vielfach Muster vom Notar oder aus dem Internet. Dabei lohnt es sich, einen genauen Blick auf das gemeinsame Regelwerk der Gesellschafter zu werfen. Ist die Satzung erst beurkundet, kann sie nur beim Notar mit einer bestimmten Mehrheit der Gesellschafterstimmen wieder geändert werden.
Gründerinnen und Gründer sollten sich im besten Falle bereits im Vorfeld Gedanken darüber machen, wie sie ihre Rechte und Pflichten regeln möchten und welche Mechanismen im Streitfall greifen.
Dieses Kompaktwissen gibt einen Überblick über die 10 größten Fehler in der GmbH und stellt Erfahrungen und Tipps aus der täglichen Anwaltspraxis zusammen, um spätere Streitigkeiten und Probleme zu vermeiden.
Dr. Christopher Lieb LL.M. Eur.
Fachanwalt für Steuerrecht, Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz, Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht
Dr. Christopher Lieb berät und vertritt Unternehmen und Freiberufler zu gesellschaftlichen Fragestellungen. Er ist darüber hinaus spezialisiert auf Fragen des gewerblichen Rechtsschutzes. Er ist Lehrbeauftragter der Technischen Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm und ständiges Mitglied des gemeinsamen Fachprüfungsausschusses „gewerblicher Rechtsschutz“ der Rechtsanwaltskammern Bamberg und Nürnberg.
Sarah Op den Camp
Europajuristin (Univ. Würzburg), Fachanwältin für Handels- und Gesellschaftsrecht
Sarah Op den Camp berät und vertritt Start-Up-Unternehmen, Freiberufler, Mittelständler und große Unternehmen, insbesondere in den Bereichen Industrie und Medien. Zu Ihren weiteren Schwerpunktbereichen zählen der gewerbliche Rechtsschutz sowie das Urheber- und Medienrecht.
Erscheinungstermin: Februar 2022