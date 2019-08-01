Art.-Nr. 12379 | Kompaktwissen

Die Abrechnung in der Zahnarztpraxis, 2. Auflage (E-Book)

Informationen zur Abrechnung von Kassen- und Privatpatienten in der Zahnarztpraxis sowie zur Behandlung des Honorars.
  • Betriebswirtschaftliche Aspekte der Zahnarztabrechnung
  • Honorierungsfragen
  • Praxishinweise und Beispiele

Erscheinungstermin: August 2019

Einmalig
9,90 €
Preis- und Lieferinformationen
Jetzt bestellen
-

Beschreibung

Das Kompaktwissen zeigt auf, wie die Abrechnung in einer Zahnarztpraxis optimal erfolgen sollte. Dabei sind wirtschaftliche Aspekte und deren Prüfung zu betrachten.

Wirtschaftlicher Erfolg einer Praxis wird durch effektive Strukturen erreicht. Die Ausgabe gibt Tipps und Beispiele, wo beim Kassenpatienten eine gerechte und optimale Zuzahlung erzielt werden kann, die den gesetzlichen Vorschriften entspricht.

Die gleichen Anforderungen stellen sich bei Privatpatienten im Rahmen der Privatliquidation. Honorare, die von der Zahnärztin oder vom Zahnarzt erarbeitet werden, sollten auch entsprechend abgerechnet werden.

Info & Leseprobe

Erscheinungstermin 08/2019
Seitenzahl 76
Format pdf + epub
Hinweis Enthalten im Lieferservice Kompaktwissen Gesundheitswesen
Kostenlose Leseprobe Hinweis zur Produktsicherheit

Digitale Fachliteratur

Bestandteil von DATEV Verlagsmedien comfort

Das Angebot DATEV Verlagsmedien comfort bündelt sämtliche elektronischen Dokumente der Reihen

  • Kompaktwissen (als Datenbank-Dokumente),
  • DATEV-Fachbücher (als Datenbank-Dokumente),
  • EU-Handbuch (als Datenbank-Dokumente),
  • Mandanten-Infos (als Datenbank-Dokumente, EPUB-, PDF- und Microsoft Word-Datei) sowie
  • der wöchentlichen Zeitschrift LEXinform aktuell (als Datenbank-Dokumente, EPUB- und PDF-Datei)

zu einem günstigen Monatspreis.

Nutzen Sie DATEV Verlagsmedien comfort drei Monate kostenfrei.

Weitere Informationen unter DATEV Verlagsmedien comfort (Art.-Nr. 65550).

Rechtlicher Hinweis

Die E-Books können Sie auf allen PCs und mobilen Endgeräten der Betriebsstätte nutzen, für die Sie diese erworben haben. Eine Weitergabe an Dritte ist nicht zulässig.

Eine Veröffentlichung im öffentlich zugänglichen Bereich, z. B. in sozialen Netzwerken oder auf Ihrer Website, ist aus urheberrechtlichen Gründen nicht gestattet. Im Übrigen gelten die Geschäftsbedingungen der DATEV.

Autorin

Platzhalterbild für das Portrait referierenden Person

Ines Elvers

Fortgebildete zahnmedizinische Fachangestellte (Verwaltung), Praxismanagerin, IFA Infiltrationsassistentin für primäres Kariesmanagement

Details & Preise

Art.-Nr. 12379 | Kompaktwissen

Die Abrechnung in der Zahnarztpraxis, 2. Auflage (E-Book)

Informationen zur Abrechnung von Kassen- und Privatpatienten in der Zahnarztpraxis sowie zur Behandlung des Honorars.

Erscheinungstermin: August 2019

Einmalig
9,90 €
Jetzt bestellen

Zum Thema interessant

-
Kompaktwissen | Art.-Nr. 19940

Betriebswirtschaftliche Grundlagen für Arztpraxen, 2. Auflage (E-Book)
-
Software | Art.-Nr. 65550

DATEV Verlagsmedien comfort
-
Kompaktwissen | Art.-Nr. 44010

Lieferservice Kompaktwissen Gesundheitswesen (E-Books)