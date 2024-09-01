Im Zusammenhang mit der (steuerlichen) Beratung der GmbH stellen sich regelmäßig auch gesellschaftsrechtliche Fragen. Oft greifen daher kleine und mittelständische Unternehmen auch für die Klärung gesellschaftsrechtlicher Fragen auf ihre Steuerberaterinnen und Steuerberater zurück, da sie sich mit ihnen ohnehin in regelmäßigem Austausch befinden.

Das mag beispielsweise Fragen der Sozialversicherungspflicht von Geschäftsführern und deren Dienstverträgen, Kapitalerhöhungen, die Vorbereitung und Durchführung von Gesellschafterversammlungen oder auch den Ausschluss von Gesellschaftern aus der GmbH betreffen.

Hinsichtlich der aktuell erfolgenden Aufarbeitung der Corona-Pandemie stehen Haftungsfragen rund um die Themen Insolvenzantragspflicht und Gewährung von Corona-Soforthilfen im Vordergrund.