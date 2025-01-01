Die E-Rechnung wird Pflicht. Wie Sie sich an die DATEV E-Rechnungsplattform per API anbinden

In dieser Veranstaltung erhalten Sie Informationen zur Anbindung von Drittsystemen über die neue, leistungsfähige API.

Dabei wird auf die Inbetriebnahme und die Spezifikation der API eingegangen.

Darüber hinaus wird das Zusammenspiel der E-Rechnungsplattform mit den DATEV Datenservices Rechnungswesen erläutert und ein Ausblick auf unsere Roadmap gegeben.