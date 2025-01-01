Art.-Nr. 77521 | Veranstaltungen
Die E-Rechnung wird Pflicht. Wie Sie sich an die DATEV E-Rechnungsplattform per API anbinden
- DATEV-Experten informieren
- Fragerunde und Austausch
EinmaligPreis- und Lieferinformationen
0,00 €
Inhalte
Beschreibung
In dieser Veranstaltung erhalten Sie Informationen zur Anbindung von Drittsystemen über die neue, leistungsfähige API.
Dabei wird auf die Inbetriebnahme und die Spezifikation der API eingegangen.
Darüber hinaus wird das Zusammenspiel der E-Rechnungsplattform mit den DATEV Datenservices Rechnungswesen erläutert und ein Ausblick auf unsere Roadmap gegeben.
Themen
-
Präsentation
-
Fragen/Austausch
Weitere Informationen
Teilnehmerkreis
DATEV-Marktplatz Partner und interessierte Softwareanbieter
Dauer
Ca. 1 Stunde
Referierende
Mitarbeitende der DATEV eG / DATEV-Mitarbeitende
Termine
Die Veranstaltungstermine werden aktuell geplant; sobald sie feststehen, werden sie zur Information und Anmeldung angezeigt. Für Individualschulungen, Kanzleitrainings und Beratung online, kontaktieren Sie uns für Ihren Wunschtermin bitte direkt.
Preise
