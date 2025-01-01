Art.-Nr. 77521 | Veranstaltungen

Die E-Rechnung wird Pflicht. Wie Sie sich an die DATEV E-Rechnungsplattform per API anbinden

  • DATEV-Experten informieren
  • Fragerunde und Austausch
Einmalig
0,00 €
Preis- und Lieferinformationen
Termin buchen

Inhalte

Beschreibung

In dieser Veranstaltung erhalten Sie Informationen zur Anbindung von Drittsystemen über die neue, leistungsfähige API.

Dabei wird auf die Inbetriebnahme und die Spezifikation der API eingegangen.

Darüber hinaus wird das Zusammenspiel der E-Rechnungsplattform mit den DATEV Datenservices Rechnungswesen erläutert und ein Ausblick auf unsere Roadmap gegeben.

Themen

  • Präsentation

  • Fragen/Austausch

Weitere Informationen

Teilnehmerkreis

DATEV-Marktplatz Partner und interessierte Softwareanbieter

Dauer

Ca. 1 Stunde

Referierende

Platzhalterbild für das Portrait referierenden Person

Mitarbeitende der DATEV eG / DATEV-Mitarbeitende

Termine

Die Veranstaltungstermine werden aktuell geplant; sobald sie feststehen, werden sie zur Information und Anmeldung angezeigt. Für Individualschulungen, Kanzleitrainings und Beratung online, kontaktieren Sie uns für Ihren Wunschtermin bitte direkt.

Preise

Art.-Nr. 77521 | Veranstaltungen

Die E-Rechnung wird Pflicht. Wie Sie sich an die DATEV E-Rechnungsplattform per API anbinden

Einmalig
0,00 €
Termin buchen