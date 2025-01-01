Die eingetragene Gesellschaft bürgerlichen Rechts im Rechtsverkehr
- Neue Anforderungen in der Geschäftsführung
- Vertretungsbefugnisse und Offenlegung
Erscheinungstermin: vsl. März 2026
Mit der Einführung der eingetragenen Gesellschaft bürgerlichen Rechts (eGbR) wurde ein entscheidender Schritt zur Modernisierung des Gesellschaftsrechts gemacht. Die Eintragung im Gesellschaftsregister macht die GbR zu einem umwandlungsfähigen Rechtsträger und verleiht ihr eine höhere Transparenz. Diese eröffnet eine Vielzahl neuer Gestaltungsmöglichkeiten in der steuerlichen und haftungsrechtlichen Beratung.
Die Broschüre zeigt Ihren Mandantinnen und Mandanten auf verständliche Weise, wie sie ihre GbR rechtlich und steuerlich zukunftssicher aufstellen können. Sie enthält praxisnahe Erläuterungen zu Umwandlungsoptionen, beispielsweise in eine GmbH, sowie zur Verschmelzung oder Einbringung in andere Gesellschaftsformen. Auch die neuen Anforderungen an die Geschäftsführung, insbesondere die Bedeutung der Vertretungsbefugnisse und deren Offenlegung im Register, werden klar dargestellt.
Als Steuerberaterin und Steuerberater erhalten Sie mit dieser Mandanten-Info-Broschüre eine professionelle Grundlage für eine gezielte und verständliche Mandantenkommunikation. Sie unterstützt Sie dabei, die Vorteile der eGbR klar herauszustellen.
Autor
Dr. Helmut Volb
Rechtsanwalt, Steuerberater
Dr. Helmut Volb ist als Rechtsanwalt und Steuerberater in Berlin mit dem Schwerpunkt im Bereich steuerliche Gestaltung von Unternehmen tätig. Nebenberuflich unterrichtet er als Dozent für den Bereich Unternehmensbesteuerung an der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin. Daneben besteht eine langjährige Tätigkeit als Autor mehrerer Veröffentlichungen.
Erscheinungstermin: vsl. März 2026