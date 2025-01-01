Seit dem 01.01.2024 gilt das reformierte Personengesellschaftsrecht, das weitreichende Folgen für die Gesellschaft bürgerlichen Rechte (GbR) hat. Durch die Einführung des neuen Gesellschaftsregisters ist nun eine direkte Umwandlung der eingetragenen GBR (eGbR) nach dem Umwandlungsgesetz (UmwG) möglich – ohne Umwege und ohne unnötigen Aufwand.

Gerade Gründer und Freiberufler starten häufig mit einer GbR. Doch sobald das Geschäft wächst oder externe Investoren einsteigen, zeigt sich, dass die GbR für komplexere Strukturen oft ungeeignet ist. Bisher war die Umwandlung in eine Kapitalgesellschaft mit rechtlichen Hürden und finanziellem Aufwand verbunden.

Durch die Eintragung der GbR in das Gesellschaftsregister wird sie jedoch zum rechtsfähigen und umwandlungsfähigen Rechtsträger.