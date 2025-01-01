Mit der Einführung der eingetragenen Gesellschaft bürgerlichen Rechts (eGbR) wurde ein entscheidender Schritt zur Modernisierung des Gesellschaftsrechts gemacht. Die Eintragung im Gesellschaftsregister macht die GbR zu einem umwandlungsfähigen Rechtsträger und verleiht ihr eine höhere Transparenz. Diese eröffnet eine Vielzahl neuer Gestaltungsmöglichkeiten in der steuerlichen und haftungsrechtlichen Beratung.

Die Broschüre zeigt Ihren Mandantinnen und Mandanten auf verständliche Weise, wie sie ihre GbR rechtlich und steuerlich zukunftssicher aufstellen können. Sie enthält praxisnahe Erläuterungen zu Umwandlungsoptionen, beispielsweise in eine GmbH, sowie zur Verschmelzung oder Einbringung in andere Gesellschaftsformen. Auch die neuen Anforderungen an die Geschäftsführung, insbesondere die Bedeutung der Vertretungsbefugnisse und deren Offenlegung im Register, werden klar dargestellt.