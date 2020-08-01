Die Gesellschafterversammlung, 2. Auflage (E-Book)
- Durchführung Gesellschafterversammlung
- Gesellschafterstreit
Erscheinungstermin: August 2020
Beschreibung
GmbH-Gesellschafter und Geschäftsführer stehen aufgrund der COVID-19-Pandemie vor der Herausforderung, ihre Unternehmen sicher durch die Krise zu führen. Gerade in diesem Zusammenhang muss sichergestellt sein, dass Entscheidungen und Beschlüsse der Gesellschafter gefasst werden können. Ist eine Versammlung der Gesellschafter nicht möglich, müssen diese auf andere Konzepte zurückgreifen.
Die Kompaktwissen-Ausgabe „Die Gesellschafterversammlung" stellt die wesentlichen gesetzlichen und typischen vertraglichen Regelungen für die Durchführung einer Gesellschafterversammlung dar und hilft dabei, Fallstricke zu erkennen und Anfechtungsrisiken zu vermeiden.
Autoren
Dr. Christopher Lieb LL.M. Eur.
Fachanwalt für Steuerrecht, Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz, Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht
Dr. Christopher Lieb berät und vertritt Unternehmen und Freiberufler zu gesellschaftlichen Fragestellungen. Er ist darüber hinaus spezialisiert auf Fragen des gewerblichen Rechtsschutzes. Er ist Lehrbeauftragter der Technischen Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm und ständiges Mitglied des gemeinsamen Fachprüfungsausschusses „gewerblicher Rechtsschutz“ der Rechtsanwaltskammern Bamberg und Nürnberg.
Sarah Op den Camp
Europajuristin (Univ. Würzburg), Fachanwältin für Handels- und Gesellschaftsrecht
Sarah Op den Camp berät und vertritt Start-Up-Unternehmen, Freiberufler, Mittelständler und große Unternehmen, insbesondere in den Bereichen Industrie und Medien. Zu Ihren weiteren Schwerpunktbereichen zählen der gewerbliche Rechtsschutz sowie das Urheber- und Medienrecht.
Die Gesellschafterversammlung, 2. Auflage (E-Book)
Erscheinungstermin: August 2020