Die ordnungsgemäße E-Rechnung im Baubereich

Zum 01.01.2025 wird die E-Rechnungspflicht für inländische Rechnungen im B2B-Bereich inklusive eines Meldesystems ab dem Jahr 2028 in Deutschland eingeführt. Auch die Bauindustrie ist hiervon betroffen.

Eine E-Rechnung ist eine elektronische Rechnung, die in einem strukturierten Datensatz erstellt, übermittelt und empfangen wird, sowie in einem Format vorliegt, das die automatische und elektronische Verarbeitung ermöglicht.