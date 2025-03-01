Im Lernvideo erhalten Sie wertvolle Einblicke in praxisrelevante Aspekte, die Arbeitgeber und Steuerberater im Zusammenhang mit Arbeitsunfähigkeit, Vorerkrankungsanfragen und dem Datenaustausch bei Entgeltersatzleistungen zu beachten haben. Unsere Referenten gehen auf die neuen Rückmeldegründe beim eAU-Verfahren ein und geben praktische Tipps zur Vermeidung typischer Fehler. Darüber hinaus werden die Abläufe bei der Weitergewährung von Entgelt während der Entgeltersatzleistung detailliert besprochen und die Mitteilung zum Ende der Entgeltersatzleistung anschaulich erklärt. Abgerundet wird das Thema durch einen Ausblick auf die geplanten Neuerungen im EEL-Verfahren ab 2026.

Schon gewusst?

Dieses Lernvideo verfügt über Untertitel. Nutzen Sie jetzt die neue Funktion in den Einstellungen des Videoplayers auf der DATEV Lernplattform online.

Wichtiger Hinweis für die Nutzer der Online-Seminarreihe DATEV Lohn

Dieses Thema war Bestandteil der Online-Seminarreihe Lohn mit DATEV LODAS im April 2025.