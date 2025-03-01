Art.-Nr. 77608 | Lernvideo (Vortrag)

eAU und Datenaustausch bei Entgeltersatzleistungen mit DATEV LODAS

Erweiterungen beim eAU-Verfahren und praktische Tipps zur Vermeidung von Fehlern im Datenaustausch bei Entgeltersatzleistungen.
  • Neue Rückmeldegründe bei der eAU
  • Mitteilung von anrechenbaren Vorerkrankungen
  • Entgeltbescheinigung inklusive Neuerungen 2026
  • Mitteilung zum Ende der Entgeltersatzleistung
Kurzinfo

Wissensgebiet Programmwissen
Ziel Aufbau von Software- und Grundlagenkompetenz
Methodik Lernvideo (Vortrag)
Dauer ca. 2 Std.
Stand 03/2025
Nutzungsdauer 24 Monate
Vorschau

Inhalte

Beschreibung

Im Lernvideo erhalten Sie wertvolle Einblicke in praxisrelevante Aspekte, die Arbeitgeber und Steuerberater im Zusammenhang mit Arbeitsunfähigkeit, Vorerkrankungsanfragen und dem Datenaustausch bei Entgeltersatzleistungen zu beachten haben. Unsere Referenten gehen auf die neuen Rückmeldegründe beim eAU-Verfahren ein und geben praktische Tipps zur Vermeidung typischer Fehler. Darüber hinaus werden die Abläufe bei der Weitergewährung von Entgelt während der Entgeltersatzleistung detailliert besprochen und die Mitteilung zum Ende der Entgeltersatzleistung anschaulich erklärt. Abgerundet wird das Thema durch einen Ausblick auf die geplanten Neuerungen im EEL-Verfahren ab 2026.

Schon gewusst?

Dieses Lernvideo verfügt über Untertitel. Nutzen Sie jetzt die neue Funktion in den Einstellungen des Videoplayers auf der DATEV Lernplattform online.

Wichtiger Hinweis für die Nutzer der Online-Seminarreihe DATEV Lohn

Dieses Thema war Bestandteil der Online-Seminarreihe Lohn mit DATEV LODAS im April 2025.

Themen

  • Anfrage und Mitteilung der eAU

  • Vorerkrankungsanfragen

  • Abgabe der Entgeltbescheinigung

  • Anfrage zum Ende der Entgeltersatzleistung

  • Arbeitsentgelt während des Bezugs von Entgeltersatzleistungen

Details

Teilnehmerkreis

Erfahrene Anwenderinnen und Anwender von DATEV LODAS in Kanzleien und Unternehmen

Fachliche Voraussetzungen

  • Gute Kenntnisse in der Lohnabrechnung mit dem Programm DATEV LODAS

  • Gute Fachkenntnisse in der Personalsachbearbeitung

Zusatzinformation

Begleitunterlage zum Lernvideo

Die Begleitunterlage zum Lernvideo steht Ihnen als PDF-Dokument im Bereich "Lernmaterialien" in der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.

Referierende

Portraitbild der referierenden Person Claudia Geier

Claudia Geier

Betriebswirtin (VWA), Mitarbeiterin der DATEV eG

Portraitbild der referierenden Person Klaus Herrmann

Klaus Herrmann

Krankenkassenfachwirt, AOK Bayern

Mitarbeiter der AOK Bayern

Preise

