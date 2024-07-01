Ein-Personen-GmbH, 2. Auflage

Die Ein-Personen-GmbH ist eine „ganz gewöhnliche“ GmbH, die nur eine einzige Person als Gesellschafter hat – gleichgültig, ob eine natürliche oder eine juristische. In praktisch allen Fällen ist der (natürliche) Gesellschafter auch gleichzeitig der Geschäftsführer.

Viele Ihrer Mandantinnen und Mandanten denken, dass eine Ein-Personen-GmbH praktisch nichts anderes ist als ein Einzelunternehmen, bei dem nur eine Person, der Unternehmer „bestimmt, wo es lang geht“. Im Kern ist das sogar richtig. Allerdings müssen deutliche Abstriche an Form und Formalien gemacht werden. Denn auch eine Ein-Personen-GmbH ist eine GmbH, mit allen rechtlichen Regelungen, die die GmbH selbst, aber auch das Verhältnis von ihr zu ihrem Gesellschafter betreffen. Auch die steuerlichen Besonderheiten und die sozialversicherungsrechtliche Seite unterliegt den Bestimmungen einer GmbH.