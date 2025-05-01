Das Lernvideo vermittelt Ihnen alle Grundkenntnisse, um mit DATEV LODAS Baulohnabrechnungen im Dachdeckerhandwerk sicher und fehlerfrei auf Basis der aktuellen rechtlichen Bestimmungen durchzuführen.

Nehmen Sie sich Zeit und Sie erhalten einen Einstieg in das Dachdeckergewerbe. Sie richten die Mandanten- und Mitarbeiterdaten entsprechend ein und lernen, wie Sie die baulohnspezifischen Sachverhalte im Programm DATEV LODAS abrechnen und die Ergebnisse anhand der speziellen Auswertungen kontrollieren. Anschließend bauen Sie Ihr Wissen aus und sammeln Erfahrungen in der Praxis.

Schon gewusst?

Dieses Lernvideo verfügt über Untertitel. Nutzen Sie jetzt die neue Funktion in den Einstellungen des Videoplayers auf der DATEV Lernplattform online.