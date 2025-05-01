Einstieg in die Baulohnabrechnung im Gerüstbauerhandwerk mit DATEV Lohn und Gehalt
- Besonderheiten bei der Lohnabrechnung im Gerüstbauerhandwerk
- Kontrolle anhand von Auswertungen
- Umsetzung im DATEV-Programm Lohn und Gehalt
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Das Lernvideo vermittelt Ihnen alle Grundkenntnisse, um mit DATEV Lohn und Gehalt Baulohnabrechnungen im Gerüstbauerhandwerk sicher und fehlerfrei auf Basis der aktuellen rechtlichen Bestimmungen durchzuführen.
Nehmen Sie sich Zeit und Sie erhalten einen Einstieg in das Gerüstbauerhandwerk. Sie richten die Mandanten- und Mitarbeiterdaten entsprechend ein und lernen, wie Sie die baulohnspezifischen Sachverhalte im Programm DATEV Lohn und Gehalt abrechnen und die Ergebnisse anhand der speziellen Auswertungen kontrollieren. Anschließend bauen Sie Ihr Wissen aus und sammeln Erfahrungen in der Praxis.
Schon gewusst?
Dieses Lernvideo verfügt über Untertitel. Nutzen Sie jetzt die neue Funktion in den Einstellungen des Videoplayers auf der DATEV Lernplattform online.
Themen
Einführung und Grundlagen
Tarifliche und gesetzliche Besonderheiten im Gerüstbauer-Handwerk
Einrichtung im Programm
Die Baulohnauswertungen im Gerüstbauer-Handwerk
Bewegungsdaten und Abrechnungserstellung
-
Die Baulohnauswertung im Gerüstbauerhandwerk
Ergänzende Themen und Hinweise
Details
Teilnehmerkreis
Anwenderinnen und Anwender von DATEV Lohn und Gehalt in Kanzleien und Unternehmen
Fachliche Voraussetzungen
Gute Kenntnisse in der Lohnabrechnung mit DATEV Lohn und Gehalt
Keine Vorkenntnisse im Baulohn
Zusatzinformation
Begleitunterlage zum Lernvideo
Die Begleitunterlage zum Lernvideo steht Ihnen als PDF-Dokument im Bereich "Lernmaterialien" in der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.
Referent
Michael Schumann
Mitarbeiter der DATEV eG
Allgemeine Informationen Lernvideo
Verfügbarkeit des Lernvideos
Das Lernvideo steht Ihnen nach Abschluss der Bestellung auf der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Sollte das Lernvideo zum Buchungszeitpunkt noch nicht verfügbar sein, erhalten Sie eine gesonderte Benachrichtigung, sobald dieses bereitgestellt wird.
Wo finden Sie die Lernvideos?
Ihre gebuchten Lernvideos finden Sie automatisch in Ihrer DATEV Lernplattform online unter: go.datev.de/leon.
Flatrate Lernvideo
Wenn für Ihre Kanzlei ein Flatrate-Lernvideo-Vertrag vorliegt, steht Ihnen dieses Video auf der DATEV Lernplattform online unter go.datev.de/leon zur Verfügung. Eine separate Bestellung dieses Lernvideos ist nicht notwendig.
Weitere Informationen
Leistungsbeschreibung Lernvideo/Lernvideo mit Übung/Training online (Dok.-Nr. 0903126) Leistungsbeschreibung DATEV Lernplattform online (Dok.-Nr. 0904300)
Weiterbildungsbescheinigung
Nach der Durcharbeit eines Lernvideos finden Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung auf der DATEV Lernplattform online in Ihrem persönlichen Bereich unter „Meine Nachweise“ zum Download. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.