Art.-Nr. 60163 | LEXinform

Elektronisches Wissen Lohn und Personal

  • Unterstützung bei der Lohn- und Gehaltsabrechnung
  • Mit allen relevanten Informationen rund um Lohnsteuerrecht und Sozialabgaben
  • Auslieferung mit den DATEV Lohnprogrammen
Beschreibung

Das Programm Elektronisches Wissen Lohn und Personal erleichtert Ihnen die Erstellung der Lohn- und Gehaltsabrechnungen.

Es ist ein unentbehrliches Hilfsmittel mit allen relevanten Informationen rund um Lohnsteuerrecht und Sozialabgaben.

Elektronisches Wissen Lohn und Personal wird mit den folgenden DATEV Lohn-Programmen ausgeliefert:

  • LODAS classic/comfort

  • Lohn und Gehalt classic/comfort

Inhalt

  • Lexikon Lohn und Personal mit über 1.000 Schlagwörter

    • Lohnsteuer

    • Sozialversicherung

    • Arbeitsrecht

    • enthält das Lexikon für das Lohnbüro (Jehle-Rehm-Verlag).

  • Gesetze, Urteile und Richtlinien aus:

    • KSchG, BUrlG, BetrVG etc.

    • Lohnsteuerrichtlinien

    • Volltext mit Verlinkungen

  • Arbeitshilfen

    • Musterverträge, Checklisten

    • Schlagwortbezogene Programmhilfen zu LODAS bzw. Lohn und Gehalt

    • Informationen zu Abrechnung von Baulohn und öffentlicher Dienst

