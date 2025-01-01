Elektronisches Wissen Lohn und Personal
- Unterstützung bei der Lohn- und Gehaltsabrechnung
- Mit allen relevanten Informationen rund um Lohnsteuerrecht und Sozialabgaben
- Auslieferung mit den DATEV Lohnprogrammen
Beschreibung
Das Programm Elektronisches Wissen Lohn und Personal erleichtert Ihnen die Erstellung der Lohn- und Gehaltsabrechnungen.
Es ist ein unentbehrliches Hilfsmittel mit allen relevanten Informationen rund um Lohnsteuerrecht und Sozialabgaben.
Elektronisches Wissen Lohn und Personal wird mit den folgenden DATEV Lohn-Programmen ausgeliefert:
-
LODAS classic/comfort
-
Lohn und Gehalt classic/comfort
Inhalt
-
Lexikon Lohn und Personal mit über 1.000 Schlagwörter
-
Lohnsteuer
-
Sozialversicherung
-
Arbeitsrecht
-
enthält das Lexikon für das Lohnbüro (Jehle-Rehm-Verlag).
-
-
Gesetze, Urteile und Richtlinien aus:
-
KSchG, BUrlG, BetrVG etc.
-
Lohnsteuerrichtlinien
-
Volltext mit Verlinkungen
-
-
Arbeitshilfen
-
Musterverträge, Checklisten
-
Schlagwortbezogene Programmhilfen zu LODAS bzw. Lohn und Gehalt
-
Informationen zu Abrechnung von Baulohn und öffentlicher Dienst
-