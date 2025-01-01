Art.-Nr. 40919 | Software
Gewerbesteuer classic
- Einfache Übernahme relevanter Werte aus DATEV Kanzlei-Rechnungswesen
- Erstellen der Gewerbesteuererklärung für Einzelunternehmen und Personengesellschaften
- Ausführliche Berechnungslisten auch bei komplexen Sachverhalten, z.B. Zerlegung
Inhalte
Beschreibung
Effiziente Abwicklung von Gewerbesteuererklärungen für Einzelunternehmen und Personengesellschaften durch zahlreiche Programmverbindungen.
DATEV Gewerbesteuer classic liefert Ihnen detaillierte Berechnungsergebnisse auch bei komplexen Sachverhalten (z. B. Zerlegung). In Verbindung mit DATEV Einkommensteuer classic / comfort übernehmen Sie die Daten der Beteiligungsverhältnisse aus der gesonderten - und einheitlichen - Feststellung in die Anlage EMU.
Leistungen
- Unterstützung beim Vorbereiten und Erfassen der Erklärung
- Einfache Fälle erfassen Sie schnell über eine Kurzerfassung.
- Zahlreiche Plausibilitätsprüfungen mit Hinweisen verlinken für eine eventuelle Berichtigung direkt an die entsprechende Erfassungsstelle.
- Datenprotokolle geben Ihnen eine schnelle Übersicht über unveränderte Vorjahreswerte oder über aus DATEV Kanzlei-Rechnungswesen übernommene Bilanz-Daten.
- Arbeitserleichterung bei der Steuerberechnung
- Recherchieren Sie im DATEV Hilfe-Center direkt aus der Formularzeile nach rechtlichen Hintergründen und aktuellen Urteilen.
- Steuerliche Gewinnkorrekturen können Sie detailliert erfassen, oder über die Verbindung mit DATEV Kanzlei-Rechnungswesen übernehmen.
- Individualisierbare Briefvorlagen bieten Ihnen zahlreiche Textvorschläge und mit vorgefertigten individuellen Anlagen erläutern Sie erklärungsbedürftige Sachverhalte.
- Steuerrechtliche Neuerungen werden Ihnen im Elektronischen Wissen Steuerdeklaration vordruckzeilenbezogen für jeden Veranlagungszeitraum angezeigt, ebenso wie tagaktuelle Fachinformationen.
- Beschleunigung der Abschlusstätigkeiten durch Anbindung an die DATEV-Cloud
- Lassen Sie die zur elektronischen Datenübermittlung (ELSTER) bereitgestellte Steuererklärung mittels MyDATEV Kanzlei vom Mandanten elektronisch freigeben.
- Übermitteln Sie die Steuererklärung sicher elektronisch mit automatischer Authentifizierung.
- In Verbindung mit DATEV Eigenorganisation erfolgt eine schnelle elektronische Bescheidprüfung.
- Optional sichern Sie Ihre Datenbestände.
Verfügbar in der DATEV-Cloud
Diese Lösung ist auch über DATEV-Cloud-Sourcing nutzbar.
Weitere Informationen finden Sie hier.