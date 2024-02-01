Die „janusköpfige“ Stellung des Geschäftsführers als das gesetzliche Vertretungsorgan der GmbH und zugleich in einem schuldrechtlichen Vertragsverhältnis zu der GmbH stehend, wirft einige regelungsbedürftige Fragestellungen auf, die im Einzelfall vertraglich geregelt werden müssen.

Beide Sphären sind grundsätzlich streng zu unterscheiden: Die Bestellung durch die Gesellschafterversammlung ist ein gesellschaftsrechtlicher Akt und betrifft den „organschaftlichen Status“ des Geschäftsführers. Die vertraglichen Regelungen mit dem Geschäftsführer betreffen den „persönlichen Status“ des Geschäftsführers. Die Vertragsgestaltung wird durch die Sonderstellung des Geschäftsführers im Arbeits-, Steuer- und Sozialversicherungsrecht erschwert.