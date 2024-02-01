GmbH-Geschäftsführer: Anstellungs- und Beratungsvertrag mit der GmbH, 4. Auflage
- Vertragliche Regelungsmöglichkeiten
- Haftung des Geschäftsführers und Möglichkeiten der vertraglichen Haftungsbeschränkung
- Rechtsschutz für den Geschäftsführer
Erscheinungstermin: Februar 2024
Beschreibung
Die „janusköpfige“ Stellung des Geschäftsführers als das gesetzliche Vertretungsorgan der GmbH und zugleich in einem schuldrechtlichen Vertragsverhältnis zu der GmbH stehend, wirft einige regelungsbedürftige Fragestellungen auf, die im Einzelfall vertraglich geregelt werden müssen.
Beide Sphären sind grundsätzlich streng zu unterscheiden: Die Bestellung durch die Gesellschafterversammlung ist ein gesellschaftsrechtlicher Akt und betrifft den „organschaftlichen Status“ des Geschäftsführers. Die vertraglichen Regelungen mit dem Geschäftsführer betreffen den „persönlichen Status“ des Geschäftsführers. Die Vertragsgestaltung wird durch die Sonderstellung des Geschäftsführers im Arbeits-, Steuer- und Sozialversicherungsrecht erschwert.
Auch die Differenzierung zwischen einerseits dem Geschäftsführer, der selbst (Mehrheits-) Gesellschafter der GmbH ist, und andererseits dem so genannten Fremdgeschäftsführer, der keine Gesellschafterstellung hat, oder dem ihm mit Blick auf das Anstellungsverhältnis gleichgestellten Minderheitsgesellschafter-Geschäftsführer, ist zu beachten.
Das Kompaktwissen ist ein Leitfaden für die Gestaltung des Geschäftsführeranstellungsvertrags. Im Fokus steht dabei die praktische Einsatzfähigkeit des Werks in der täglichen Beratungsarbeit.
Die aktuelle 4. Auflage berücksichtigt die aktuelle Rechtsprechung und wurde um aktualisierte Muster ergänzt. Exkurse in das Strafrecht und das Steuer- und Sozialversicherungsrecht runden den Leitfaden ab.
Info & Leseprobe
Digitale Fachliteratur
Bestandteil von DATEV Verlagsmedien comfort
Das Angebot DATEV Verlagsmedien comfort bündelt sämtliche elektronischen Dokumente der Reihen
- Kompaktwissen (als Datenbank-Dokumente),
- DATEV-Fachbücher (als Datenbank-Dokumente),
- EU-Handbuch (als Datenbank-Dokumente),
- Mandanten-Infos (als Datenbank-Dokumente, EPUB-, PDF- und Microsoft Word-Datei) sowie
- der wöchentlichen Zeitschrift LEXinform aktuell (als Datenbank-Dokumente, EPUB- und PDF-Datei)
zu einem günstigen Monatspreis.
Nutzen Sie DATEV Verlagsmedien comfort drei Monate kostenfrei.
Weitere Informationen unter DATEV Verlagsmedien comfort (Art.-Nr. 65550).
Autoren
Dr. Christopher Lieb LL.M. Eur.
Fachanwalt für Steuerrecht, Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz, Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht
Dr. Christopher Lieb berät und vertritt Unternehmen und Freiberufler zu gesellschaftlichen Fragestellungen. Er ist darüber hinaus spezialisiert auf Fragen des gewerblichen Rechtsschutzes. Er ist Lehrbeauftragter der Technischen Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm und ständiges Mitglied des gemeinsamen Fachprüfungsausschusses „gewerblicher Rechtsschutz“ der Rechtsanwaltskammern Bamberg und Nürnberg.
Jörg Steinheimer
Fachanwalt für Arbeitsrecht, Fachanwalt für Strafrecht
Jörg Steinheimer berät in allen arbeitsrechtlichen Fragestellungen. Er vertritt dabei v. a. Arbeitgeber und Führungskräfte. Weitere fachliche Schwerpunkte liegen im Wirtschaftsstrafrecht nebst Compliance und in der wirtschaftsrechtlichen Dauerberatung von mittelständischen Unternehmen. Der Autor schult ferner regelmäßig im Arbeitsrecht.
Details & Preise
GmbH-Geschäftsführer: Anstellungs- und Beratungsvertrag mit der GmbH, 4. Auflage
Erscheinungstermin: Februar 2024