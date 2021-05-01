Mit dem neuen Kompaktwissen „GmbH-Geschäftsführer: Bestehende Verträge neu verhandeln“ unterstützen wir Sie bei der Planung und Durchführung von Vertragsverhandlungen. Wir zeigen, wie Sie Handlungsbedarf erkennen und Lösungsansätze finden. Durch unsere Tipps zur Konfliktvermeidung werden wertvolle Geschäftsbeziehungen nicht unnötig belastet. Bereiten Sie sich vor – mit unserem neuen Kompaktwissen.