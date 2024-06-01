GmbH & Still, 4. Auflage (E-Book)
- Auswirkungen des MoPeG
- Bilanzielle Behandlung
- Interessante Gestaltungsvarianten
Erscheinungstermin: Juni 2024
Beschreibung
In der 4. aktualisierten Auflage dieses Kompaktwissens erfahren Sie alles Wissenswerte über stille Gesellschaften in der GmbH.
Die stille Gesellschaft bietet sich als interessante Gestaltungsvariante an, insbesondere zur Beteiligung von Familienmitgliedern sowie von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern am Unternehmen. Das Kompaktwissen behandelt neben den zivil- und steuerrechtlichen Aspekten auch die bilanzielle Behandlung von stillen Beteiligungen.
Es beleuchtet die vielfältigen Möglichkeiten, die sich aus der stillen Beteiligung an einer GmbH ergeben und berücksichtigt dabei den aktuellen Rechtsstand nach Inkrafttreten des MoPeG.
Das Buch ist ein unverzichtbares Werkzeug für jeden, der stille Gesellschaften in der Praxis anwenden oder verstehen möchte.
Autor
Dr. Helmut Volb
Rechtsanwalt, Steuerberater
Dr. Helmut Volb ist als Rechtsanwalt und Steuerberater in Berlin mit dem Schwerpunkt im Bereich steuerliche Gestaltung von Unternehmen tätig. Nebenberuflich unterrichtet er als Dozent für den Bereich Unternehmensbesteuerung an der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin. Daneben besteht eine langjährige Tätigkeit als Autor mehrerer Veröffentlichungen.
