Gründernetzwerk: Verkaufstraining für Steuerberater:innen
Inhalte
Beschreibung
Lernen Sie in diesem Gründernetzwerk Methoden und Vorgehensweisen kennen, die Ihnen helfen Erst- und Akquisegespräche professionell zu führen und Mandantinnen und Mandanten von Leistungen zu überzeugen, die über das hinausgehen, was der Gesetzgeber fordert.
Oder wie der DATEV-CEO, Dr. Robert Mayr kürzlich sagte: "Zahlen. Daten. Fakten. Steuerberater können so viel mehr als Bilanz, Jahresabschluss, Deklaration."
Weitere Informationen
Teilnehmerkreis
Kanzleigründer, Kanzleikäufer und Kanzleiübernehmer
Methodik
Vortrag, Diskussion
Dauer
1 Tag, 10:00 – 17:00 Uhr
Online: 1/2 Tag, 9:00 – 13:00 Uhr
Referenten
Dipl. Betrw. Thorsten Hesse, Fachberater Kanzlei StartUps DATEV eG
Termine
Die Veranstaltungstermine werden aktuell geplant; sobald sie feststehen, werden sie zur Information und Anmeldung angezeigt. Für Individualschulungen, Kanzleitrainings und Beratung online, kontaktieren Sie uns für Ihren Wunschtermin bitte direkt.