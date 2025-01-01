Lernen Sie in diesem Gründernetzwerk Methoden und Vorgehensweisen kennen, die Ihnen helfen Erst- und Akquisegespräche professionell zu führen und Mandantinnen und Mandanten von Leistungen zu überzeugen, die über das hinausgehen, was der Gesetzgeber fordert.

Oder wie der DATEV-CEO, Dr. Robert Mayr kürzlich sagte: "Zahlen. Daten. Fakten. Steuerberater können so viel mehr als Bilanz, Jahresabschluss, Deklaration."