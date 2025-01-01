Art.-Nr. 78153 | Veranstaltungen

Gründernetzwerk: Verkaufstraining für Steuerberater:innen

Einmalig
0,00 €
Preis- und Lieferinformationen
Termin buchen

Inhalte

Beschreibung

Lernen Sie in diesem Gründernetzwerk Methoden und Vorgehensweisen kennen, die Ihnen helfen Erst- und Akquisegespräche professionell zu führen und Mandantinnen und Mandanten von Leistungen zu überzeugen, die über das hinausgehen, was der Gesetzgeber fordert.

Oder wie der DATEV-CEO, Dr. Robert Mayr kürzlich sagte: "Zahlen. Daten. Fakten. Steuerberater können so viel mehr als Bilanz, Jahresabschluss, Deklaration."

Weitere Informationen

Teilnehmerkreis

Kanzleigründer, Kanzleikäufer und Kanzleiübernehmer

Methodik

Vortrag, Diskussion

Dauer

1 Tag, 10:00 – 17:00 Uhr

Online: 1/2 Tag, 9:00 – 13:00 Uhr

Referenten

Dipl. Betrw. Thorsten Hesse, Fachberater Kanzlei StartUps DATEV eG

Termine

Die Veranstaltungstermine werden aktuell geplant; sobald sie feststehen, werden sie zur Information und Anmeldung angezeigt. Für Individualschulungen, Kanzleitrainings und Beratung online, kontaktieren Sie uns für Ihren Wunschtermin bitte direkt.

Preise

