Grundlagen der Besteuerung von Immobilienvermögen
- Darstellung der Vor- und Nachteile der unterschiedlichen Rechtsformen
- Abhandlung des gesamten Lebenszyklus eines Immobilieninvestments
Erscheinungstermin: Juni 2025
Beschreibung
Das Kompaktwissen bietet eine umfassende Einführung in die steuerliche Behandlung von Immobilienvermögen. Es beleuchtet die verschiedenen Steuerarten und deren Behandlung bei Erwerb, der Verwaltung und der Veräußerung von Immobilien sowie bei der vorweggenommenen Erbfolge.
Dabei werden die unterschiedlichen Rechtsformen, wie der vermögensverwaltenden GmbH, der GmbH & Co. KG sowie der klassischen Immobilienverwaltung im Privatvermögen detailliert beleuchtet.
Das Kompaktwissen deckt dabei den gesamten Lebenszyklus eines Immobilieninvestments ab – von der Anschaffung bis zur Veräußerung beziehungsweise der vorweggenommenen Erbfolge.
Durch die chronologische Anordnung wird es Ihnen als Leserin bzw. Leser erleichtert, die Vor- und Nachteile der jeweiligen Rechtsformen in den verschiedenen Phasen des Investitionsprozesses abzuwägen.
So wird nicht nur ein tiefes Verständnis für die steuerlichen Aspekte geschaffen, sondern auch eine fundierte Entscheidungsgrundlage für die Wahl der optimalen Rechtsform für Immobilieninvestitionen Ihrer Mandantinnen und Mandanten.
Autoren
Prof. Dr. Thomas Schiller
Prof. Dr. Thomas Schiller ist Inhaber des Lehrstuhls für Steuerlehre und Wirtschaftsprüfung an der Ostbayerischen Technischen Hochschule (OTH) Amberg-Weiden. Dort leitet er den Studiengang Betriebswirtschaft sowie den Master of Taxation. Neben seiner akademischen Tätigkeit ist er als Steuerberater in der Praxis aktiv und fungiert als Seniorpartner in einer Steuerkanzlei. Seine Schwerpunkte liegen insbesondere in der steuerlichen Beratung von Immobilienunternehmen sowie in der Begleitung von Unternehmensnachfolgen. Durch seine Kombination aus wissenschaftlicher Expertise und praxisnaher Erfahrung zählt er zu den gefragten Experten im Bereich Steuerrecht und Wirtschaftsprüfung.
Tobias Pinzer
Master of Laws
Herr Tobias Pinzer ist als Master of Laws Steuerrecht in Weiden in der Oberpfalz in einer überregionalen Kanzlei tätig. Sein Tätigkeitsschwerpunkt liegt in der steuerlichen Behandlung von Immobilieninvestitionen. Im Jahr 2024 schloss er berufsbegleitend seinen Master of Laws in Steuerrecht und Steuerlehre an der Ostbayerischen Hochschule Amberg-Weiden ab und absolvierte anschließend im Jahr 2025 erfolgreich das Steuerberaterexamen.
Erscheinungstermin: Juni 2025