Häusliches Arbeitszimmer

Mit dem Jahressteuergesetz 2022 wurden die Regeln für den Abzug von Kosten, die für den Unterhalt von häuslichen Arbeitszimmern entstehen, geändert.

Viele Mandantinnen und Mandanten fragen sich, ob und wie sie seit dem 01.01.2023 Kosten für das Arbeiten von zuhause aus absetzen können.

Nehmen Sie mit Hilfe der Broschüre die Fragen Ihrer Mandantinnen und Mandanten vorweg und informieren Sie diese praxisgerecht. Es enthält insbesondere Ausführungen zu den sogenannten Mittelpunkts-Fällen und zur Jahrespauschale. Zahlreiche Übersichten und Beispiele geben das Thema leicht verständlich wieder.