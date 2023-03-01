Häusliches Arbeitszimmer
- Kosten absetzen für das Homeoffice
- Voraussetzungen der steuerlichen Anerkennung
- Was ist abziehbar?
Erscheinungstermin: März 2023
Beschreibung
Mit dem Jahressteuergesetz 2022 wurden die Regeln für den Abzug von Kosten, die für den Unterhalt von häuslichen Arbeitszimmern entstehen, geändert.
Viele Mandantinnen und Mandanten fragen sich, ob und wie sie seit dem 01.01.2023 Kosten für das Arbeiten von zuhause aus absetzen können.
Nehmen Sie mit Hilfe der Broschüre die Fragen Ihrer Mandantinnen und Mandanten vorweg und informieren Sie diese praxisgerecht. Es enthält insbesondere Ausführungen zu den sogenannten Mittelpunkts-Fällen und zur Jahrespauschale. Zahlreiche Übersichten und Beispiele geben das Thema leicht verständlich wieder.
Autorin
Prof. Dr. Claudia Ossola-Haring
Diplom-Kaufmann
Prof. Dr. Claudia Ossola-Haring, Dipl.-Kfm., hat Betriebswirtschaftslehre an der Universität Mannheim studiert und dort auch im Fach Betriebswirtschaftliche Steuerlehre zum Dr. rer. pol. promoviert. Sie ist Senior-Professorin der SRH Hochschule Heidelberg (Campus Calw), war bis September 2023 Vertretungsprofessorin an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Lörrach und ist dort weiterhin als freie Dozentin tätig. Über 10 Jahre lang war sie Chefredakteurin für Steuerfachliteratur und GmbH-Publikationen. Seit 1992 führt sie ein Redaktions- und Herausgeberbüro, ist Unternehmensberaterin für Existenzgründung sowie freie Wirtschaftsjournalistin vor allem in den Bereichen GmbH, Steuern, Personal und Kommunikation.
