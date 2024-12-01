Handbuch GmbH & Co. KG, 23. Auflage

Das Handbuch GmbH & Co. KG erläutert alle praxisrelevanten Rechts- und Steuerfragen rund um die weit verbreitete Rechtsform. Die Kombination der Vorteile einer Kapitalgesellschaft mit denen einer Personengesellschaft stellt den Berater vor anspruchsvolle Aufgaben, um den Bedürfnissen der Mandanten gerecht zu werden.

Themenbezogen von der Gründung über die laufende Unternehmensführung bis hin zur Auflösung und Liquidation stellt das Werk den gesellschaftsrechtlichen Ausführungen jeweils die ebenso wichtigen steuerrechtlichen Erläuterungen zur Seite und wahrt so den nötigen ganzheitlichen Blick. Auch die laufende Besteuerung, die Rechnungslegung und die Umstrukturierung werden erörtert.

Die 23. Auflage steht im Zeichen der zum 1.1.2024 in Kraft tretenden Reform des Personengesellschaftsrecht (MoPeG) und stellt die neue Rechtslage umfassend dar. Neu enthalten sind Erläuterungen zur Optionsmöglichkeit zur Körperschaftsbesteuerung (§ 1a KStG).