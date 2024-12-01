Handbuch GmbH & Co. KG, 23. Auflage
- Gesellschafts- und Steuerrecht der GmbH & Co. KG
- Beratungsorientierte Darstellung mit systematischem Aufbau
- Mit zahlreichen Gestaltungshinweisen und ausführlichen Vertragsmustern
Erscheinungstermin: Dezember 2024
Das Handbuch GmbH & Co. KG erläutert alle praxisrelevanten Rechts- und Steuerfragen rund um die weit verbreitete Rechtsform. Die Kombination der Vorteile einer Kapitalgesellschaft mit denen einer Personengesellschaft stellt den Berater vor anspruchsvolle Aufgaben, um den Bedürfnissen der Mandanten gerecht zu werden.
Themenbezogen von der Gründung über die laufende Unternehmensführung bis hin zur Auflösung und Liquidation stellt das Werk den gesellschaftsrechtlichen Ausführungen jeweils die ebenso wichtigen steuerrechtlichen Erläuterungen zur Seite und wahrt so den nötigen ganzheitlichen Blick. Auch die laufende Besteuerung, die Rechnungslegung und die Umstrukturierung werden erörtert.
Die 23. Auflage steht im Zeichen der zum 1.1.2024 in Kraft tretenden Reform des Personengesellschaftsrecht (MoPeG) und stellt die neue Rechtslage umfassend dar. Neu enthalten sind Erläuterungen zur Optionsmöglichkeit zur Körperschaftsbesteuerung (§ 1a KStG).
Autoren:
RA, StB Dipl.-Finw. Dominik Berka; RA, StB Dipl.-Finw. Dr. Ralf Dremel; RAin, FAinStR, StBin Dr. Petra Eckl; StB Dipl.-Kfm. Nikos Fatouros; RA, StB Dipl.-Finw. Dr. Marcus Geuenich; RiFG Dr. Stefanie Helde; RA, StB, Notar Matthias Hoppe; RA Dr. Daniel Illhardt; RA, StB Dr. Florian Kutt; RiFG Dr. Thomas Leibohm; RA, FAStR Dr. Olaf Lüke; RA, WP, StB Dr. Thomas Mueller-Thuns; RA, StB, FAStR Dr. Moritz Mühling; RA, StB Dipl.-Finw. Christoph Oenings; RA, StB Dr. Christian Pitzal; RA Felix Schill; RA Dr. Jens Wenzel
