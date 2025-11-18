HR Focus Day by DATEV
- Gut aufgestellt in turbulenten
- Impulse und Austausch
- Get-together
Inhalte
Beschreibung
Der HR-Bereich ist im stetigen Wandel - Bleiben Sie auch in turbulenten Zeiten gut aufgestellt!
Der HR Focus Day bietet Ihnen neben fachlichem Know-how jede Menge Impulse sowie die Möglichkeit mit anderen Unternehmen und DATEV ins Gespräch zu kommen und Erfahrungen auszutauschen.
Lassen Sie sich auf ein spannendes und abwechslungsreiches Programm in außergewöhnlichen Locations ein. Freuen Sie sich auf Updates aus den DATEV-Lösungen, inspirierende Referierende, anspruchsvolle Session und fachliche Impulse. Lassen Sie uns den Tag ausklingen bei einem Get-together mit Drinks, Snacks und Live-Musik.
Themen
-
Vorträge
-
Sessions
-
Austausch und Networking
Weitere Informationen
Teilnehmerkreis
Leitung HR und Lohnbuchhaltung aus Unternehmen.
Gerne können Sie bis zu vier Begleitperson aus Ihrem Unternehmen mitbringen.
Dauer
ca. 7 Stunden, danach Get-together
Referierende
externe Referentinnen/Referenten
Mitarbeitende der DATEV eG / DATEV-Mitarbeitende
Termine
Nutzen Sie nach Möglichkeit die DATEV-Authentifizierung für Ihre Buchung.
Gastbestellungen verursachen Zusatzaufwand und werden mit zeitlicher Verzögerung erfasst.