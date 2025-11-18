Art.-Nr. 77432 | Veranstaltungen

HR Focus Day by DATEV

  • Gut aufgestellt in turbulenten
  • Impulse und Austausch
  • Get-together
Inhalte

Beschreibung

Der HR-Bereich ist im stetigen Wandel - Bleiben Sie auch in turbulenten Zeiten gut aufgestellt!

Der HR Focus Day bietet Ihnen neben fachlichem Know-how jede Menge Impulse sowie die Möglichkeit mit anderen Unternehmen und DATEV ins Gespräch zu kommen und Erfahrungen auszutauschen.

Lassen Sie sich auf ein spannendes und abwechslungsreiches Programm in außergewöhnlichen Locations ein. Freuen Sie sich auf Updates aus den DATEV-Lösungen, inspirierende Referierende, anspruchsvolle Session und fachliche Impulse. Lassen Sie uns den Tag ausklingen bei einem Get-together mit Drinks, Snacks und Live-Musik.

Themen

  • Vorträge

  • Sessions

  • Austausch und Networking

Weitere Informationen

Teilnehmerkreis

Leitung HR und Lohnbuchhaltung aus Unternehmen.
Gerne können Sie bis zu vier Begleitperson aus Ihrem Unternehmen mitbringen.

Dauer

ca. 7 Stunden, danach Get-together

Referierende

externe Referentinnen/Referenten

Mitarbeitende der DATEV eG / DATEV-Mitarbeitende

Termine

Ort, Datum & Uhrzeit Plätze
0000 Virtuell Virtuell
Di, 18.11.25 | 
15:00 - 17:00 Uhr
