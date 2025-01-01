Art.-Nr. 79225 | Beratungspaket

Ihr Weg zum effizienten Jahresabschluss

Ihr individueller und strukturierter Fahrplan zum digitalen Jahresabschluss mit DATEV.
  • Prozessorientierte Beratung
  • Digital in Ihren Jahresabschluss
  • Effizienzsteigerung in der Erstellung
Beschreibung

Sie erhalten zahlreiche Tipps zur effizienten Erstellung des Jahresabschlusses mit den DATEV-Lösungen.

Es werden Ihnen Optimierungsmöglichkeiten bei der einheitlichen Erstellung/Bearbeitung der Jahresabschlüsse und einfache Möglichkeiten der Dokumentation aufgezeigt. Wir analysieren gemeinsam Ihren Erstellungsprozess und leiten Handlungsempfehlungen für Ihre Kanzlei daraus ab. Die ganzheitliche Betrachtung des Prozesses ermöglicht die Identifizierung des potenziellen Mehrwerts der einzelnen Lösung.

Beratung und Analyse

  • Betrachtung Ihres Erstellungsprozesses

  • Abgleich mit den DATEV-Programmprozessen

  • Ermittlung und Dokumentation Ihrer Verbesserungspotenziale

Schulung

  • Individuelles Schulungskonzept anhand der Handlungsempfehlungen

  • Nachhalten der Schulungsergebnisse

Dauer

Online

  • Online-Analyse: 3 Stunden

  • Ermittlung und Dokumentation der Verbesserungspotenziale: 2-3 Stunden

  • Entwicklung des Schulungskonzepts: 1 Stunde

  • Nachhalten der Schulungsergebnisse: 1 Stunde

vor Ort/online

Schulung: 7 Stunden

Teilnehmerkreis

  • Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber

  • Kanzleiführungskräfte

  • Erfahrene Anwenderinnen und Anwender der DATEV-Programme zur Jahresabschlusserstellung

