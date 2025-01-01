Ihr Weg zum effizienten Jahresabschluss
- Prozessorientierte Beratung
- Digital in Ihren Jahresabschluss
- Effizienzsteigerung in der Erstellung
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Sie erhalten zahlreiche Tipps zur effizienten Erstellung des Jahresabschlusses mit den DATEV-Lösungen.
Es werden Ihnen Optimierungsmöglichkeiten bei der einheitlichen Erstellung/Bearbeitung der Jahresabschlüsse und einfache Möglichkeiten der Dokumentation aufgezeigt. Wir analysieren gemeinsam Ihren Erstellungsprozess und leiten Handlungsempfehlungen für Ihre Kanzlei daraus ab. Die ganzheitliche Betrachtung des Prozesses ermöglicht die Identifizierung des potenziellen Mehrwerts der einzelnen Lösung.
Inhalte
Beratung und Analyse
-
Betrachtung Ihres Erstellungsprozesses
-
Abgleich mit den DATEV-Programmprozessen
-
Ermittlung und Dokumentation Ihrer Verbesserungspotenziale
Schulung
-
Individuelles Schulungskonzept anhand der Handlungsempfehlungen
-
Nachhalten der Schulungsergebnisse
Details
Dauer
Online
-
Online-Analyse: 3 Stunden
-
Ermittlung und Dokumentation der Verbesserungspotenziale: 2-3 Stunden
-
Entwicklung des Schulungskonzepts: 1 Stunde
-
Nachhalten der Schulungsergebnisse: 1 Stunde
vor Ort/online
Schulung: 7 Stunden
Teilnehmerkreis
-
Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber
-
Kanzleiführungskräfte
-
Erfahrene Anwenderinnen und Anwender der DATEV-Programme zur Jahresabschlusserstellung