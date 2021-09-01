Art.-Nr. 78981 | Lernvideo (Vortrag)

Individuelle Auswertungen mit DATEV Kostenrechnung

Wie Sie individuelle Auswertungen in DATEV Kostenrechnung erstellen und gestalten.
  • Erstellen von individuelle Auswertungen (inklusive erforderlicher Vorarbeiten)
  • Kostenstellen-Eigenschaften und Kostenstellen-Filter
  • Konsolidierung: Kostenstellen zusammenfassen
Einmalig
102,00 €
Preis- und Lieferinformationen
Jetzt bestellen

Kurzinfo

Wissensgebiet Programmwissen
Ziel Aufbau von Software- und Grundlagenkompetenz
Methodik Lernvideo (Vortrag)
Dauer ca. 1 Std.
Stand 09/2021
Nutzungsdauer 24 Monate
Vorschau

Inhalte

Beschreibung

Wir zeigen Ihnen in diesem Lernvideo, wie Sie individuelle Auswertungen erstellen und gestalten können.

Sie lernen die erforderlichen Schritte zur Vorbereitung von Chefübersichten kennen. Darauf aufbauend können Sie individuelle Auswertungen sowie Grafiken erstellen. Neben der Strukturierung des Unternehmens werden die verschiedenen Gestaltungsmöglichkeiten von Chefübersichten dargestellt.

Themen

  • Strukturierung des Unternehmens

    • Kostenstellen-Eigenschaften

    • Zuordnung von Kostenstellen-Eigenschaften

    • Kostenstellen-Filter

    • Konsolidierung

  • Erstellen einer Chefübersicht und Gestaltungsmöglichkeiten

    • Chefübersicht mit allen laufenden Projekten eines Projektleiters

    • Grafische Auswertung der Projekte mit Erlösen und Ergebnis

    • Weitere Auswertungen

Details

Teilnehmerkreis

  • Erfahrene Anwenderinnen und Anwender von DATEV Kostenrechnung in Kanzleien
  • Erfahrene Anwenderinnen und Anwender von DATEV Kostenrechnung in Unternehmen

Zusatzinformation

Begleitunterlage zum Lernvideo

Die Begleitunterlage zum Lernvideo steht Ihnen als PDF-Dokument im Bereich "Lernmaterialien" in der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.

Referent

Portraitbild der referierenden Person Michael Beulert

Michael Beulert

Dipl.-Betriebswirt (FH), Mitarbeiter der DATEV eG

Allgemeine Informationen Lernvideo

Verfügbarkeit des Lernvideos

Das Lernvideo steht Ihnen nach Abschluss der Bestellung auf der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Sollte das Lernvideo zum Buchungszeitpunkt noch nicht verfügbar sein, erhalten Sie eine gesonderte Benachrichtigung, sobald dieses bereitgestellt wird.

Wo finden Sie die Lernvideos?

Ihre gebuchten Lernvideos finden Sie automatisch in Ihrer DATEV Lernplattform online unter: go.datev.de/leon.

Flatrate Lernvideo

Wenn für Ihre Kanzlei ein Flatrate-Lernvideo-Vertrag vorliegt, steht Ihnen dieses Video auf der DATEV Lernplattform online unter go.datev.de/leon zur Verfügung. Eine separate Bestellung dieses Lernvideos ist nicht notwendig.

Weitere Informationen

Leistungsbeschreibung Lernvideo/Lernvideo mit Übung/Training online (Dok.-Nr. 0903126) Leistungsbeschreibung DATEV Lernplattform online (Dok.-Nr. 0904300)

Weiterbildungsbescheinigung

Nach der Durcharbeit eines Lernvideos finden Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung auf der DATEV Lernplattform online in Ihrem persönlichen Bereich unter „Meine Nachweise“ zum Download. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.

Preise

