Individuelle Auswertungen mit DATEV Kostenrechnung
- Erstellen von individuelle Auswertungen (inklusive erforderlicher Vorarbeiten)
- Kostenstellen-Eigenschaften und Kostenstellen-Filter
- Konsolidierung: Kostenstellen zusammenfassen
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Wir zeigen Ihnen in diesem Lernvideo, wie Sie individuelle Auswertungen erstellen und gestalten können.
Sie lernen die erforderlichen Schritte zur Vorbereitung von Chefübersichten kennen. Darauf aufbauend können Sie individuelle Auswertungen sowie Grafiken erstellen. Neben der Strukturierung des Unternehmens werden die verschiedenen Gestaltungsmöglichkeiten von Chefübersichten dargestellt.
Themen
-
Strukturierung des Unternehmens
-
Kostenstellen-Eigenschaften
-
Zuordnung von Kostenstellen-Eigenschaften
-
Kostenstellen-Filter
-
Konsolidierung
-
-
Erstellen einer Chefübersicht und Gestaltungsmöglichkeiten
-
Chefübersicht mit allen laufenden Projekten eines Projektleiters
-
Grafische Auswertung der Projekte mit Erlösen und Ergebnis
-
Weitere Auswertungen
-
Details
Teilnehmerkreis
- Erfahrene Anwenderinnen und Anwender von DATEV Kostenrechnung in Kanzleien
- Erfahrene Anwenderinnen und Anwender von DATEV Kostenrechnung in Unternehmen
Zusatzinformation
