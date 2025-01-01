Art.-Nr. 42353 | Bildungspartner-Angebot

  • nur für Bildungspartner ohne Zugang zum Rechenzentrum
  • Datenbank der Institutionsverwaltung für Lehr- und Bildungseinrichtungen
  • nur für den Unterrichtsbetrieb geeignet
Übersicht

Für die Arbeit z. B. in DATEV Lohn und Gehalt sind aktuelle Institutionsdaten erforderlich. Diese bieten wir Bildungseinrichtungen ohne Zugang zum DATEV-Rechenzentrum zum kostenfreien Download an.

Mit dem Einspielen der Datenbank gehen Ihnen alle individuell getätigten Eingaben in der Institutionsverwaltung verloren.

Hinweise

Erforderliche Software & EDV-Hinweise

Es handelt sich bei der Datenbank der Institutionsverwaltung um eine spezielle Datenbank für Lehr- und Bildungseinrichtungen. Die Datenbank ist speziell für diesen Einsatz angepasst worden. Die Datenbank darf nur bei Einsatz der Institutionsverwaltung 18.0 (incl. Hotfixes) eingespielt werden.

Bestandteile

  • IV-Daten

  • Installationsbeschreibung

Preise

Art.-Nr. 42353 | Bildungspartner-Angebot

Institutionsdaten (Download)

Einmalig
0,00 €
