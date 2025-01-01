Institutionsdaten (Download)

Es handelt sich bei der Datenbank der Institutionsverwaltung um eine spezielle Datenbank für Lehr- und Bildungseinrichtungen. Die Datenbank ist speziell für diesen Einsatz angepasst worden. Die Datenbank darf nur bei Einsatz der Institutionsverwaltung 18.0 (incl. Hotfixes) eingespielt werden.