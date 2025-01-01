Institutionsdaten (Download)

Art.-Nr. 42353 | Bildungspartner-Angebot
Übersicht
Für die Arbeit z. B. in DATEV Lohn und Gehalt sind aktuelle Institutionsdaten erforderlich. Diese bieten wir Bildungseinrichtungen ohne Zugang zum DATEV-Rechenzentrum zum kostenfreien Download an.
Mit dem Einspielen der Datenbank gehen Ihnen alle individuell getätigten Eingaben in der Institutionsverwaltung verloren.
Hinweise
Erforderliche Software & EDV-Hinweise
Es handelt sich bei der Datenbank der Institutionsverwaltung um eine spezielle Datenbank für Lehr- und Bildungseinrichtungen. Die Datenbank ist speziell für diesen Einsatz angepasst worden. Die Datenbank darf nur bei Einsatz der Institutionsverwaltung 18.0 (incl. Hotfixes) eingespielt werden.
Bestandteile
-
IV-Daten
-
Installationsbeschreibung
Preise
