Mit der ISWL Buchungsbeleg können die mit der Lohnabrechnung mit DATEV erstellten Lohn-Buchungsbelege direkt im DATEV-Rechenzentrum nach Ihren individuellen Anforderungen konvertiert werden.

Die Buchungsbelege werden in der DATEV-Cloud bereitgestellt, sodass Sie diese direkt herunterladen können. Die Zugriffe sind hierbei mittels SmartCard, mIdentity oder SmartLogin geschützt.

Sie erhalten eine zip-Datei, die den Buchungsbeleg in dem von Ihnen benötigten Format enthält.

Hinweis: Zur Nutzung der individuellen Softwarelösung ISWL Buchungsbeleg ist eine einmalige individuelle Programmierung und Konfiguration Ihrer Anforderungen notwendig. Bitte kontaktieren Sie uns im Vorfeld, um gemeinsam mit Ihnen die Anforderungen zu analysieren. Anschließend unterbreiten wir Ihnen ein Angebot für die Umsetzung Ihrer Wünsche und stimmen den Zeitplan gemeinsam ab.