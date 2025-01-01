Art.-Nr. 77490 | Online-Seminar (Vortrag)​

Jahresabschluss und Jahreswechsel bei Kommunen

Erstellen Sie mit uns den Jahresabschluss mit Rechnungswesen kommunal
  • Vorbereitung des kommunalen Jahresabschlusses
  • Organisation des kommunalen Jahresabschlusses
Einmalig
267,00 €
Preis- und Lieferinformationen
Termin buchen

Kurzinfo

Wissensgebiet Programmwissen
Methodik Online-Seminar (Vortrag)
Ziel Aufbau von Software- und Grundlagenkompetenz
Dauer 1 Tag

Inhalte

Beschreibung

In diesem Seminar erhalten Sie einen Überblick, wie der Jahresabschluss mit Rechnungswesen kommunal vorbereitet und organisiert werden kann. Erhalten Sie durch erfahrene Referenten Tipps und Tricks zum Vorgehen kommunaler Abschlüsse und zum Jahreswechsel.

Themen

  • Jahreswechsel in Kommunen

  • Überblick Jahresabschlusserstellung

    • Vorbereitung

    • Wichtigste Programmfunktionen

  • Inhalte

    • Vorbereitende Tätigkeiten 

    • Bearbeitung Anlagevermögen 

    • Analyse Personenkonten

    • Kasse/Finanzrechnung

    • Ergebnisverwendung

    • Rückstellungen

    • Verbindlichkeiten/Darlehen 

    • Abschließende Tätigkeiten 

  • Weitere Unterstützungsangebote

Details

Teilnehmerkreis

Anwenderinnen und Anwender von Rechnungswesen kommunal

Referierende

Portraitbild der referierenden Person der DATEV eG

Mitarbeiter/-in der DATEV eG

Termine

Die Veranstaltungstermine werden aktuell geplant; sobald sie feststehen, werden sie zur Information und Anmeldung angezeigt. Für Individualschulungen, Kanzleitrainings und Beratung online, kontaktieren Sie uns für Ihren Wunschtermin bitte direkt.

Hinweis

Allgemeine Informationen Online-Seminar

Bitte melden Sie sich zum gewünschten Termin Ihres Online-Seminars möglichst rechtzeitig an. In der Veranstaltungsbestätigung finden Sie alle Informationen zur Teilnahme des Online-Seminars. Dieses erhalten Sie über DATEV Mitteilungen oder E-Mail.

Weitere Informationen

Leistungsbeschreibung Online-Seminar/Online-Seminar mit Übung (Dok.-Nr. 0903119)

Weiterbildungsbescheinigung

Nach der Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder E-Mail. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.

Preise

Art.-Nr. 77490 | Online-Seminar (Vortrag)​

Jahresabschluss und Jahreswechsel bei Kommunen

Erstellen Sie mit uns den Jahresabschluss mit Rechnungswesen kommunal
Einmalig
267,00 €
Termin buchen