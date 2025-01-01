Jahresabschluss und Jahreswechsel bei Kommunen
- Vorbereitung des kommunalen Jahresabschlusses
- Organisation des kommunalen Jahresabschlusses
In diesem Seminar erhalten Sie einen Überblick, wie der Jahresabschluss mit Rechnungswesen kommunal vorbereitet und organisiert werden kann. Erhalten Sie durch erfahrene Referenten Tipps und Tricks zum Vorgehen kommunaler Abschlüsse und zum Jahreswechsel.
Themen
Jahreswechsel in Kommunen
Überblick Jahresabschlusserstellung
Vorbereitung
Wichtigste Programmfunktionen
Inhalte
Vorbereitende Tätigkeiten
Bearbeitung Anlagevermögen
Analyse Personenkonten
Kasse/Finanzrechnung
Ergebnisverwendung
Rückstellungen
Verbindlichkeiten/Darlehen
Abschließende Tätigkeiten
Weitere Unterstützungsangebote
Teilnehmerkreis
Anwenderinnen und Anwender von Rechnungswesen kommunal
Referierende
Mitarbeiter/-in der DATEV eG
Termine
Die Veranstaltungstermine werden aktuell geplant; sobald sie feststehen, werden sie zur Information und Anmeldung angezeigt. Für Individualschulungen, Kanzleitrainings und Beratung online, kontaktieren Sie uns für Ihren Wunschtermin bitte direkt.
Allgemeine Informationen Online-Seminar
Bitte melden Sie sich zum gewünschten Termin Ihres Online-Seminars möglichst rechtzeitig an. In der Veranstaltungsbestätigung finden Sie alle Informationen zur Teilnahme des Online-Seminars. Dieses erhalten Sie über DATEV Mitteilungen oder E-Mail.
Leistungsbeschreibung Online-Seminar/Online-Seminar mit Übung (Dok.-Nr. 0903119)
Weiterbildungsbescheinigung
Nach der Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder E-Mail. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.