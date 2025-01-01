Jahresberatung Personalwirtschaft für Unternehmen
- Prozessoptimierung
- Automatisierung
- Digitalisierung
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Durch integrierte Arbeitsabläufe mehr Effizienz erreichen und die Programme optimal nutzen. Sie vertiefen und erweitern den sicheren Umgang mit den DATEV-Lösungen. Damit festigen und bauen Sie Ihre Position in Ihrem Unternehmen als kompetenter Ansprechpartner rund um die Personalarbeit aus.
In der Jahresberatung greifen wir Ihre Themenstellungen rund um die Personalarbeit unterjährig auf. Gemeinsam entwickeln wir einen Umsetzungsplan und geben konkrete Anregungen und Lösungsvorschläge. Die vereinbarten Maßnahmen werden dokumentiert. Damit sind Sie auch im Laufe des Jahres stets über rechtliche Entwicklungen, Prozessverbesserungen und die softwaretechnischen Möglichkeiten informiert.
Themen
-
Aktuelle und geplante gesetzliche Änderungen
-
Prozessverbesserungen in der Personalarbeit
-
Digitalisierungsmöglichkeiten im Bereich Personalwirtschaft
-
Tipps und Tricks bei der Programmnutzung
-
Umsetzung von standardisierten und individuellen Personalauswertungen
-
Effiziente Gestaltung der Zusammenarbeit mit DATEV
-
und Ihre Wunschthemen
Details
Teilnehmerkreis
Führungskräfte und Mitarbeiter aus der Personalabteilung
Methodik
Beratung im selbstbuchenden Unternehmen