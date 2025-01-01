Art.-Nr. 71786 | Ganztagsberatung vor Ort

Jahresberatung Personalwirtschaft für Unternehmen

Effizienzsteigerung in der Personalarbeit durch regelmäßige Check-ups.
  • Prozessoptimierung
  • Automatisierung
  • Digitalisierung
Preis- und Lieferinformationen
Jetzt bestellen

Kurzinfo

Wissensgebiet Programmwissen
Methodik Ganztagsberatung vor Ort
Dauer je nach Inhalt / gewünschten Umfang ca. 1 Tag

Inhalte

Beschreibung

Durch integrierte Arbeitsabläufe mehr Effizienz erreichen und die Programme optimal nutzen. Sie vertiefen und erweitern den sicheren Umgang mit den DATEV-Lösungen. Damit festigen und bauen Sie Ihre Position in Ihrem Unternehmen als kompetenter Ansprechpartner rund um die Personalarbeit aus.

In der Jahresberatung greifen wir Ihre Themenstellungen rund um die Personalarbeit unterjährig auf. Gemeinsam entwickeln wir einen Umsetzungsplan und geben konkrete Anregungen und Lösungsvorschläge. Die vereinbarten Maßnahmen werden dokumentiert. Damit sind Sie auch im Laufe des Jahres stets über rechtliche Entwicklungen, Prozessverbesserungen und die softwaretechnischen Möglichkeiten informiert.

Themen

  • Aktuelle und geplante gesetzliche Änderungen

  • Prozessverbesserungen in der Personalarbeit

  • Digitalisierungsmöglichkeiten im Bereich Personalwirtschaft

  • Tipps und Tricks bei der Programmnutzung

  • Umsetzung von standardisierten und individuellen Personalauswertungen

  • Effiziente Gestaltung der Zusammenarbeit mit DATEV

  • und Ihre Wunschthemen

Details

Teilnehmerkreis
Führungskräfte und Mitarbeiter aus der Personalabteilung

Methodik
Beratung im selbstbuchenden Unternehmen

Preise

