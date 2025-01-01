Jahresberatung Personalwirtschaft für Unternehmen

Durch integrierte Arbeitsabläufe mehr Effizienz erreichen und die Programme optimal nutzen. Sie vertiefen und erweitern den sicheren Umgang mit den DATEV-Lösungen. Damit festigen und bauen Sie Ihre Position in Ihrem Unternehmen als kompetenter Ansprechpartner rund um die Personalarbeit aus.

In der Jahresberatung greifen wir Ihre Themenstellungen rund um die Personalarbeit unterjährig auf. Gemeinsam entwickeln wir einen Umsetzungsplan und geben konkrete Anregungen und Lösungsvorschläge. Die vereinbarten Maßnahmen werden dokumentiert. Damit sind Sie auch im Laufe des Jahres stets über rechtliche Entwicklungen, Prozessverbesserungen und die softwaretechnischen Möglichkeiten informiert.