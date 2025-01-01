Jahreswechsel in der Lohnabrechnung mit DATEV Lohn und Gehalt
- Alle gesetzlichen Änderungen zum Lohn-Jahreswechsel
- Umsetzung in DATEV Lohn und Gehalt
- Aktualitätendienst über das DATEV Hilfe-Center im Internet
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Der Jahreswechsel stellt Lohnsachbearbeiterinnen und Lohnsachbearbeiter in Kanzleien und Unternehmen auch dieses Jahr vor eine besondere Herausforderung. Neben den jährlich zu erledigenden Routinetätigkeiten zum Jahreswechsel gilt es, sich mit gesetzlichen Neuerungen vertraut zu machen. Hinzu kommen technische Neuerungen und Erweiterungen im Programm DATEV Lohn und Gehalt. Damit Sie auf dem aktuellen Stand bleiben und den Jahreswechsel sicher beherrschen, empfehlen wir Ihnen dieses kompakte Seminar.
Schon gewusst?
Dieses Lernvideo verfügt über Untertitel. Nutzen Sie jetzt die neue Funktion in den Einstellungen des Videoplayers auf der DATEV Lernplattform online.
Wichtiger Hinweis für die Nutzer der Online-Seminarreihe DATEV Lohn:
Dieses Thema ist Bestandteil der Online-Seminarreihe Lohn mit DATEV Lohn und Gehalt im Dezember 2025.
Themen
- Gesetzliche Änderungen zum Lohn-Jahreswechsel
- Technische Neuerungen und Erweiterungen in DATEV Lohn und Gehalt
- Wiederkehrende Tätigkeiten zum Jahreswechsel, praktische Anleitungen und Best Practices
Details
Teilnehmerkreis
Erfahrene Anwenderinnen und Anwender von DATEV Lohn und Gehalt in Kanzleien und Unternehmen
Fachliche Voraussetzungen
Gute Kenntnisse in der Lohnabrechnung mit DATEV Lohn und Gehalt
Zusatzinformation
Begleitunterlage zum Lernvideo
Die Begleitunterlage zum Lernvideo steht Ihnen als PDF-Dokument im Bereich "Lernmaterialien" in der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.
Referentin
Sonja Rodriguez Vorreau
Organisationsberaterin der DATEV eG