Jahreswechsel in der Lohnabrechnung mit DATEV Lohn und Gehalt

Alles Wichtige zum Jahreswechsel – kurz und kompakt
  • Alle gesetzlichen Änderungen zum Lohn-Jahreswechsel
  • Umsetzung in DATEV Lohn und Gehalt
  • Aktualitätendienst über das DATEV Hilfe-Center im Internet
Inhalte

Beschreibung

Der Jahreswechsel stellt Lohnsachbearbeiterinnen und Lohnsachbearbeiter in Kanzleien und Unternehmen auch dieses Jahr vor eine besondere Herausforderung. Neben den jährlich zu erledigenden Routinetätigkeiten zum Jahreswechsel gilt es, sich mit gesetzlichen Neuerungen vertraut zu machen. Hinzu kommen technische Neuerungen und Erweiterungen im Programm DATEV Lohn und Gehalt. Damit Sie auf dem aktuellen Stand bleiben und den Jahreswechsel sicher beherrschen, empfehlen wir Ihnen dieses kompakte Seminar.

Schon gewusst?

Dieses Lernvideo verfügt über Untertitel. Nutzen Sie jetzt die neue Funktion in den Einstellungen des Videoplayers auf der DATEV Lernplattform online.

Wichtiger Hinweis für die Nutzer der Online-Seminarreihe DATEV Lohn:

Dieses Thema ist Bestandteil der Online-Seminarreihe Lohn mit DATEV Lohn und Gehalt im Dezember 2025.

Themen
  • Gesetzliche Änderungen zum Lohn-Jahreswechsel
  • Technische Neuerungen und Erweiterungen in DATEV Lohn und Gehalt
  • Wiederkehrende Tätigkeiten zum Jahreswechsel, praktische Anleitungen und Best Practices
Details

Teilnehmerkreis

Erfahrene Anwenderinnen und Anwender von DATEV Lohn und Gehalt in Kanzleien und Unternehmen

Fachliche Voraussetzungen

Gute Kenntnisse in der Lohnabrechnung mit DATEV Lohn und Gehalt

Zusatzinformation

Begleitunterlage zum Lernvideo

Die Begleitunterlage zum Lernvideo steht Ihnen als PDF-Dokument im Bereich "Lernmaterialien" in der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.

Referentin

Portraitbild der referierenden Person Sonja Rodriguez

Sonja Rodriguez Vorreau

Organisationsberaterin der DATEV eG

