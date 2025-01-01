Art.-Nr. 77756 |
Jahreswechsel in der Baulohnabrechnung mit DATEV Lohn und Gehalt

Teilnehmerkreis Erfahrene Anwenderinnen und Anwender von DATEV LODAS in Kanzleien und Unternehmen Fachliche Voraussetzungen Gute Kenntnisse in der Lohnabrechnung mit DATEV LODAS
  • Überblick über die baulohnspezifischen gesetzlichen Änderungen und Routinetätigkeiten zum Jahreswechsel
  • Umsetzung im Programm DATEV Lohn und Gehalt
  • Aktualitätendienst über das DATEV Hilfe-Center im Internet
Beschreibung

Auch im Bereich der Baulohnabrechnung ergeben sich zum Jahreswechsel wieder gesetzliche und tarifliche Änderungen, die sich unmittelbar auf die Praxis auswirken. In diesem Seminar informieren wir Sie über alle Besonderheiten und Änderungen, damit Sie Ihre Baulohnabrechnung sicher bewältigen.

Im Seminar werden folgende Branchen behandelt: Bauhauptgewerbe, Dachdeckerhandwerk, Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau, Gerüstbauer-Handwerk, Maler- und Lackiererhandwerk.

Bitte beachten Sie: Die Baulohn-Jahreswechselseminare finden ausschließlich in Form von Online-Seminaren oder Lernvideos statt.

  • Gesetzliche und tarifliche Änderungen im Baulohn
  • Wiederkehrende Tätigkeiten zum Jahreswechsel, praktische Anleitungen und Best Practices
Teilnehmerkreis

Erfahrene Anwenderinnen und Anwender von DATEV Lohn und Gehalt in Kanzleien und Unternehmen

Fachliche Voraussetzungen

Besuch des Seminars „Jahreswechsel in der Lohnabrechnung mit DATEV Lohn und Gehalt“ oder gleichwertige Kenntnisse

Begleitunterlage zum Lernvideo

Die Begleitunterlage zum Lernvideo steht Ihnen als PDF-Dokument im Bereich "Lernmaterialien" in der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.

Referent

Portraitbild der referierenden Person Michael Auerochs

Michael Auerochs

Mitarbeiter der DATEV eG

