Update-Seminar: Jahreswechsel mit DATEV Lohn und Gehalt - Vertiefung und Ergänzung
- Ergänzung des Wissens nach dem Besuch des Jahreswechselseminares Lohn
- Neue Änderungen im Lohn ab Januar und deren Umsetzung in DATEV Lohn und Gehalt
- Präsentation der Neuerungen in der aktuellen Programmversion
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Wir zeigen Ihnen, wie Sie in DATEV Lohn und Gehalt diejenigen wichtigen Neuerungen und gesetzlichen Änderungen umsetzen, die erst kurz vor dem Jahresende vom Gesetzgeber eindeutig geregelt oder verabschiedet werden. Dieses Seminar bieten wir Ihnen aufbauend zum Seminar „Jahreswechsel in der Lohnabrechnung mit DATEV Lohn und Gehalt“ an.
Vertiefen und festigen Sie Ihr Wissen zur Lohnbuchführung für mehr Sicherheit bei der praktischen Umsetzung der Neuerungen und Änderungen nach dem Lohn-Jahreswechselseminar und erhalten Sie einen aktuellen Überblick zu den relevanten gesetzlichen Änderungen sowie den entsprechenden Neuerungen des Jahreswechsel-Releases anhand der aktuellen Programmversion.
Schon gewusst?
Dieses Lernvideo verfügt über Untertitel. Nutzen Sie jetzt die neue Funktion in den Einstellungen des Videoplayers auf der DATEV Lernplattform online.
Themen
-
Vertiefung des Wissens: Wir vertiefen und festigen Ihr Wissen zur Lohnabrechnung. Sie erhalten Sicherheit bei der praktischen Umsetzung der Neuerungen und Änderungen nach dem Lohn-Jahreswechselseminar
-
Programmdemos: Präsentation der Neuerungen in der aktuellen Programmversion
-
Expertenmeinungen: Wenn uns bereits Kommentare und Meinungen von Experten zu den Neuerungen des Jahreswechsels vorliegen, machen wir Sie damit vertraut
-
Aktualität: Wir bringen Ihr Wissen auf den neuesten Stand: Aktueller Überblick zu den relevanten gesetzlichen Änderungen und den entsprechenden Neuerungen des Jahreswechsel-Releases, aufbauend auf dem Lohn-Jahreswechselseminar
-
Austausch: Fragen und Probleme mit Ihrem Referenten durchsprechen
Details
Teilnehmerkreis
Erfahrene Anwenderinnen und Anwender von DATEV Lohn und Gehalt in Kanzleien und Unternehmen
Fachliche Voraussetzungen
Besuch des Seminars „Jahreswechsel in der Lohnabrechnung mit DATEV Lohn und Gehalt“ oder gleichwertige Kenntnisse
Referentin
Sandra Würfel-Höfling
Organisationsberaterin der DATEV eG, Personalwirtschaft
Frau Sandra Würfel-Höfling ist Angestellte der DATEV eG und Organisationsberaterin in der Niederlassung Erfurt. Ihre Beratungsschwerpunkte liegen in den Programmen LODAS und Lohn und Gehalt. Sandra Würfel-Höfling war vor Ihrer Beschäftigung bei DATEV in Führungspositionen im Personalbereich in verschiedenen mittelständischen Dienstleistungs- und Freizeit-Unternehmen tätig. Des Weiteren ist sie geprüfte Personalreferentin bSb.
Allgemeine Informationen Lernvideo
Verfügbarkeit des Lernvideos
Das Lernvideo steht Ihnen nach Abschluss der Bestellung auf der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Sollte das Lernvideo zum Buchungszeitpunkt noch nicht verfügbar sein, erhalten Sie eine gesonderte Benachrichtigung, sobald dieses bereitgestellt wird.
Wo finden Sie die Lernvideos?
Ihre gebuchten Lernvideos finden Sie automatisch in Ihrer DATEV Lernplattform online unter: go.datev.de/leon.
Flatrate Lernvideo
Wenn für Ihre Kanzlei ein Flatrate-Lernvideo-Vertrag vorliegt, steht Ihnen dieses Video auf der DATEV Lernplattform online unter go.datev.de/leon zur Verfügung. Eine separate Bestellung dieses Lernvideos ist nicht notwendig.
Weitere Informationen
Leistungsbeschreibung Lernvideo/Lernvideo mit Übung/Training online (Dok.-Nr. 0903126) Leistungsbeschreibung DATEV Lernplattform online (Dok.-Nr. 0904300)
Weiterbildungsbescheinigung
Nach der Durcharbeit eines Lernvideos finden Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung auf der DATEV Lernplattform online in Ihrem persönlichen Bereich unter „Meine Nachweise“ zum Download. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.