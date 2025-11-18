Jahreswechsel in der Lohnabrechnung mit DATEV Lohn und Gehalt
- Alle gesetzlichen Änderungen zum Lohn-Jahreswechsel
- Umsetzung in DATEV Lohn und Gehalt
- Aktualitätendienst über das DATEV Hilfe-Center im Internet
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Der Jahreswechsel stellt Lohnsachbearbeiterinnen und Lohnsachbearbeiter in Kanzleien und Unternehmen auch dieses Jahr vor eine besondere Herausforderung. Neben den jährlich zu erledigenden Routinetätigkeiten zum Jahreswechsel gilt es, sich mit gesetzlichen Neuerungen vertraut zu machen. Hinzu kommen technische Neuerungen und Erweiterungen im Programm DATEV Lohn und Gehalt. Damit Sie auf dem aktuellen Stand bleiben und den Jahreswechsel sicher beherrschen, empfehlen wir Ihnen dieses kompakte Seminar.
Wichtiger Hinweis für die Nutzer der Online-Seminarreihe DATEV Lohn:
Dieses Thema ist Bestandteil der Online-Seminarreihe Lohn mit DATEV Lohn und Gehalt im Dezember 2025.
Themen
- Gesetzliche Änderungen zum Lohn-Jahreswechsel
- Technische Neuerungen und Erweiterungen in DATEV Lohn und Gehalt
- Wiederkehrende Tätigkeiten zum Jahreswechsel, praktische Anleitungen und Best Practices
Details
Teilnehmerkreis
-
Erfahrene Anwenderinnen und Anwender von DATEV Lohn und Gehalt in Kanzlei und Unternehmen
-
Kanzlei-Organisationsbeauftragte
Fachliche Voraussetzungen
Gute Kenntnisse in der Lohnabrechnung mit DATEV Lohn und Gehalt
Weiterbildungsbescheinigung
Nach der Teilnahme an einem Präsenzseminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder E-Mail. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.
Referierende
Mitarbeiter/-in der DATEV eG
Termine
Nutzen Sie nach Möglichkeit die DATEV-Authentifizierung für Ihre Buchung.
Gastbestellungen verursachen Zusatzaufwand und werden mit zeitlicher Verzögerung erfasst.