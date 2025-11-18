Art.-Nr. 73009 |
Präsenzseminar (Vortrag)​
Art.-Nr. 77759 |
Lernvideo (Vortrag)
Art.-Nr. 73314 |
Online-Seminar (Vortrag)​

Jahreswechsel in der Lohnabrechnung mit DATEV Lohn und Gehalt

Alles Wichtige zum Jahreswechsel – kurz und kompakt.
  • Alle gesetzlichen Änderungen zum Lohn-Jahreswechsel
  • Umsetzung in DATEV Lohn und Gehalt
  • Aktualitätendienst über das DATEV Hilfe-Center im Internet
Einmalig
154,00 €
Preis- und Lieferinformationen
Termin buchen

Kurzinfo

Wissensgebiet Programmwissen
Methodik Präsenzseminar (Vortrag)
Ziel Aufbau von Software- und Grundlagenkompetenz
Dauer 0,5 Tag/e

Inhalte

Beschreibung

Der Jahreswechsel stellt Lohnsachbearbeiterinnen und Lohnsachbearbeiter in Kanzleien und Unternehmen auch dieses Jahr vor eine besondere Herausforderung. Neben den jährlich zu erledigenden Routinetätigkeiten zum Jahreswechsel gilt es, sich mit gesetzlichen Neuerungen vertraut zu machen. Hinzu kommen technische Neuerungen und Erweiterungen im Programm DATEV Lohn und Gehalt. Damit Sie auf dem aktuellen Stand bleiben und den Jahreswechsel sicher beherrschen, empfehlen wir Ihnen dieses kompakte Seminar.

Wichtiger Hinweis für die Nutzer der Online-Seminarreihe DATEV Lohn:

Dieses Thema ist Bestandteil der Online-Seminarreihe Lohn mit DATEV Lohn und Gehalt im Dezember 2025.

Themen
  • Gesetzliche Änderungen zum Lohn-Jahreswechsel
  • Technische Neuerungen und Erweiterungen in DATEV Lohn und Gehalt
  • Wiederkehrende Tätigkeiten zum Jahreswechsel, praktische Anleitungen und Best Practices
Details

Teilnehmerkreis

  • Erfahrene Anwenderinnen und Anwender von DATEV Lohn und Gehalt in Kanzlei und Unternehmen

  • Kanzlei-Organisationsbeauftragte

Fachliche Voraussetzungen

Gute Kenntnisse in der Lohnabrechnung mit DATEV Lohn und Gehalt

Weiterbildungsbescheinigung

Nach der Teilnahme an einem Präsenzseminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder E-Mail. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.

Referierende

Portraitbild der referierenden Person der DATEV eG

Mitarbeiter/-in der DATEV eG

Termine

Nutzen Sie nach Möglichkeit die DATEV-Authentifizierung für Ihre Buchung.
Gastbestellungen verursachen Zusatzaufwand und werden mit zeitlicher Verzögerung erfasst.

Ort, Datum & Uhrzeit Plätze
90402 Nürnberg Bahnhofstr. 12
Di, 18.11.25 | 
09:00 - 12:00 Uhr
Plätze:
44139 Dortmund Rheinlanddamm 200
Mo, 24.11.25 | 
13:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
90473 Nürnberg Görlitzer Str. 51
Mi, 26.11.25 | 
09:00 - 12:00 Uhr
Plätze:
65843 Frankfurt/Sulzbach Am Main-Taunus-Zentrum 1
Mi, 26.11.25 | 
09:00 - 12:00 Uhr
Plätze:
50672 Köln Magnusstraße 20
Do, 27.11.25 | 
09:00 - 12:00 Uhr
Plätze:
87435 Kempten Kotterner Str. 62
Do, 27.11.25 | 
13:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
49076 Osnabrück Natruper-Tor-Wall 1
Mo, 01.12.25 | 
13:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
33098 Paderborn Westernmauer 38
Di, 02.12.25 | 
09:00 - 12:00 Uhr
Plätze:
80636 München Arnulfstraße 57
Di, 02.12.25 | 
09:00 - 12:00 Uhr
Plätze:
71032 Böblingen Ida-Ehre-Platz 1
Di, 02.12.25 | 
13:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
89231 Neu-Ulm Silcherstr. 40
Mi, 03.12.25 | 
13:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
41061 Mönchengladbach Hohenzollernstr. 5
Mi, 03.12.25 | 
13:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
28217 Bremen Am Weser Terminal 6
Do, 04.12.25 | 
09:00 - 12:00 Uhr
Plätze:
48155 Münster Albersloher Weg 32
Fr, 05.12.25 | 
13:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
70734 Fellbach Tainer Str. 7
Di, 09.12.25 | 
13:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
76137 Karlsruhe Victor-Gollancz-Str. 1
Di, 09.12.25 | 
13:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
68161 Mannheim Friedrichsring 6
Mi, 10.12.25 | 
13:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
18055 Rostock Lange Straße 40
Mi, 10.12.25 | 
13:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
10787 Berlin Budapester Str. 45
Do, 11.12.25 | 
09:00 - 12:00 Uhr
Plätze:
80636 München Luise-Ullrich-Straße 20
Do, 11.12.25 | 
09:00 - 12:00 Uhr
Plätze:
45127 Essen Frohnhauser Str. 6
Do, 11.12.25 | 
13:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
04109 Leipzig Am Hallischen Tor 1
Di, 16.12.25 | 
09:00 - 12:00 Uhr
Plätze:
24103 Kiel Raiffeisenstr. 2
Di, 16.12.25 | 
13:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
79106 Freiburg Wentzingerstraße 17
Di, 16.12.25 | 
13:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
79106 Freiburg Wentzingerstraße 17
Do, 18.12.25 | 
09:00 - 12:00 Uhr
Plätze:
20457 Hamburg Überseeallee 15
Do, 18.12.25 | 
13:00 - 16:00 Uhr
Plätze:

Preise

Art.-Nr. 73009 | Präsenzseminar (Vortrag)​

Jahreswechsel in der Lohnabrechnung mit DATEV Lohn und Gehalt

Alles Wichtige zum Jahreswechsel – kurz und kompakt.
Einmalig
154,00 €
Termin buchen

Empfehlungen zum Thema

Online-Seminar (Vortrag)​ | Art.-Nr. 73461

Update-Seminar: Jahreswechsel mit DATEV Lohn und Gehalt - Vertiefung und Ergänzungen
Online-Seminar (Vortrag)​ | Art.-Nr. 78665

Änderungen im Lohnsteuer- und Sozialversicherungsrecht 2026 - DATEV Lohn und Gehalt
Qualifizierungsangebot | Art.-Nr. 63033

DATEV-Wissen für Kanzlei-Organisationsbeauftragte Präsenz & Online
Online-Seminar (Vortrag)​ | Art.-Nr. 73315

Jahreswechsel in der Baulohnabrechnung mit DATEV Lohn und Gehalt