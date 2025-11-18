Jahreswechsel in der Baulohnabrechnung mit DATEV Lohn und Gehalt
- Überblick über die baulohnspezifischen gesetzlichen Änderungen und Routinetätigkeiten zum Jahreswechsel
- Umsetzung im Programm DATEV Lohn und Gehalt
- Aktualitätendienst über das DATEV Hilfe-Center im Internet
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Auch im Bereich der Baulohnabrechnung ergeben sich zum Jahreswechsel wieder gesetzliche und tarifliche Änderungen, die sich unmittelbar auf die Praxis auswirken. In diesem Seminar informieren wir Sie über alle Besonderheiten und Änderungen, damit Sie Ihre Baulohnabrechnung sicher bewältigen.
Im Seminar werden folgende Branchen behandelt: Bauhauptgewerbe, Dachdeckerhandwerk, Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau, Gerüstbauer-Handwerk, Maler- und Lackiererhandwerk.
Bitte beachten Sie: Die Baulohn-Jahreswechselseminare finden ausschließlich in Form von Online-Seminaren oder Lernvideos statt.
Themen
- Gesetzliche und tarifliche Änderungen im Baulohn
- Wiederkehrende Tätigkeiten zum Jahreswechsel, praktische Anleitungen und Best Practices
Details
Teilnehmerkreis
Erfahrene Anwenderinnen und Anwender von DATEV Lohn und Gehalt in Kanzleien und Unternehmen
Kanzlei-Organisationsbeauftragte
Fachliche Voraussetzungen
Besuch des Seminars „Jahreswechsel in der Lohnabrechnung mit DATEV Lohn und Gehalt“ oder gleichwertige Kenntnisse
Referierende
Mitarbeiter/-in der DATEV eG
Termine
Hinweis
Weitere Informationen
