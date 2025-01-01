Update-Seminar: Jahreswechsel mit DATEV Lohn und Gehalt - Vertiefung und Ergänzungen
- Ergänzung des Wissens nach dem Besuch des Jahreswechselseminares Lohn
- Neue Änderungen im Lohn ab Januar und deren Umsetzung in DATEV Lohn und Gehalt
- Präsentation der Neuerungen in der aktuellen Programmversion
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Wir zeigen Ihnen, wie Sie in DATEV Lohn und Gehalt diejenigen wichtigen Neuerungen und gesetzlichen Änderungen umsetzen, die erst kurz vor dem Jahresende vom Gesetzgeber eindeutig geregelt oder verabschiedet werden. Dieses Seminar bieten wir Ihnen aufbauend zum Seminar „Jahreswechsel in der Lohnabrechnung mit DATEV Lohn und Gehalt“ an.
Vertiefen und festigen Sie Ihr Wissen zur Lohnbuchführung für mehr Sicherheit bei der praktischen Umsetzung der Neuerungen und Änderungen nach dem Lohn-Jahreswechselseminar und erhalten Sie einen aktuellen Überblick zu den relevanten gesetzlichen Änderungen sowie den entsprechenden Neuerungen des Jahreswechsel-Releases anhand der aktuellen Programmversion.
Themen
-
Vertiefung des Wissens: Wir vertiefen und festigen Ihr Wissen zur Lohnabrechnung. Sie erhalten Sicherheit bei der praktischen Umsetzung der Neuerungen und Änderungen nach dem Lohn-Jahreswechselseminar
-
Programmdemos: Präsentation der Neuerungen in der aktuellen Programmversion
-
Expertenmeinungen: Wenn uns bereits Kommentare und Meinungen von Experten zu den Neuerungen des Jahreswechsels vorliegen, machen wir Sie damit vertraut
-
Aktualität: Wir bringen Ihr Wissen auf den neuesten Stand: Aktueller Überblick zu den relevanten gesetzlichen Änderungen und den entsprechenden Neuerungen des Jahreswechsel-Releases, aufbauend auf dem Lohn-Jahreswechselseminar
-
Austausch: Fragen und Probleme mit Ihrem Referenten durchsprechen
Details
Teilnehmerkreis
-
Erfahrene Anwenderinnen und Anwender von DATEV Lohn und Gehalt in Kanzleien und Unternehmen
-
Kanzlei-Organisationsbeauftragte
Fachliche Voraussetzungen
Besuch des Seminars „Jahreswechsel in der Lohnabrechnung mit DATEV Lohn und Gehalt“ oder gleichwertige Kenntnisse
Referierende
Sandra Würfel-Höfling
Organisationsberaterin der DATEV eG, Personalwirtschaft
Frau Sandra Würfel-Höfling ist Angestellte der DATEV eG und Organisationsberaterin in der Niederlassung Erfurt. Ihre Beratungsschwerpunkte liegen in den Programmen LODAS und Lohn und Gehalt. Sandra Würfel-Höfling war vor Ihrer Beschäftigung bei DATEV in Führungspositionen im Personalbereich in verschiedenen mittelständischen Dienstleistungs- und Freizeit-Unternehmen tätig. Des Weiteren ist sie geprüfte Personalreferentin bSb.
Claudia Geier
Betriebswirtin (VWA), Mitarbeiterin der DATEV eG
Termine
Hinweis
Allgemeine Informationen Online-Seminar
Bitte melden Sie sich zum gewünschten Termin Ihres Online-Seminars möglichst rechtzeitig an. In der Veranstaltungsbestätigung finden Sie alle Informationen zur Teilnahme des Online-Seminars. Dieses erhalten Sie über DATEV Mitteilungen oder E-Mail.
Weitere Informationen
Leistungsbeschreibung Online-Seminar/Online-Seminar mit Übung (Dok.-Nr. 0903119)
Weiterbildungsbescheinigung
Nach der Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder E-Mail. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.