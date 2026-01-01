Art.-Nr. 10153 | Material
Kontenrahmen Ärzte Basis SKR 04
Kurzinfo
Stand 01/2026
Format DIN A4
Inhalte
Beschreibung
Der Kontenrahmen für Ärzte basiert auf dem DATEV-Kontenrahmen SKR 04, ergänzt um branchenspezifische Konten (5. und 6. Stelle der Kontonummer).
Dem Kontenrahmen können Sie entnehmen, welche Konten standardmäßig beschriftet und welche Konten mit Funktionen belegt sind. Am Ende des Kontenrahmens finden Sie die Bedeutung der Steuerschlüssel und Berichtigungsschlüssel.
Leistungen
0: Anlagevermögen
1: Umlaufvermögen
2: Eigenkapitalkonten
3: Fremdkapitalkonten
4: Betriebliche Erträge
5 und 6: Betriebliche Aufwendungen
7: Weitere Erträge und Aufwendungen
9: Vortrags-, Kapital-, Korrektur- und statistische Konten
